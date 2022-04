„Holešov nás překvapil kvalitní hrou, houževnatostí a bojovností. Je ale pravda, že mají o co hrát. Potřebují bezpodmínečně sbírat body. Já jsem kluky upozorňoval, že nastoupí proti týmu, který bude hrát o všechno. I tak nás to ale malinko zaskočilo a do hry jsme se dostali zhruba až ve 20. minutě,“ říkal po zápase spokojený kouč Nových Sadů Rostislav Sobek.

Holešovský outsider překvapil olomoucké už po pěti minutách, kdy se gólově prosadil Edvard Vasiljev a otevřel skóre. Pak ale přišla chvíle kapitána Sadů Aleše Rusa, který ve 20. a druhé nastavené minutě stav otočil.

„Z naší strany zápas rozhodly tři standardní situace. Dva góly dal navíc Aleš Rus, který hrál s velkými bolestmi a jeho výkon byl doslova buldočí,“ chválil kouč obětavost svého kapitána.

Po změně stran ale domácí tým dokázal vyrovnat. V 75. minutě vstřelil taktéž svou druhou branku v zápase Vasiljev a začínalo se znovu od nuly. Vše ale nakonec zařídil v 86. minutě Dominik Opatřil, který svému týmu zařídil druhou výhru v řadě. Nové Sady navíc drží šňůru devíti zápasů bez porážky a v tabulce jim pak aktuálně patří čtvrtá pozice.

„Soupeře musím pochválit za skvělý výkon. Podle mě na poslední místo, alespoň co se týče předváděné hry, nepatří. Rozhodlo nakonec možná to, že jsme na vlně, a tak jsme to do vítězného konce dotáhli i teď,“ pochvaloval si trenér Sadařů.

V příštím kole tým z novosadského sídliště čeká osmý Bzenec, který v posledních zápasech poměrně pravidelně střídá vítězství s porážkami.

„Bzenec je za poslední čtyři roky takovým naším tradičním soupeřem. Naše domácí prostředí je ale takové, že v něm nebereme nic jiného, než výhru. V jarní části soutěže se nám u hřiště vytvořila skupina fanoušků s bubny, dresy a šálami, kteří se stali naším motorem ženoucím nás vpřed. Ty my určitě chtít zklamat nebudeme,“ říká sebevědomě.

„Tak jak jsme před sezonou žádné tabulkové cíle neměli, tak teď po devíti zápasech bez prohry chceme zabojovat o špici. Je to i zásluhou práce pana Jiřího Víta, bývalého maséra reprezentace a zkušeného profíka, díky němuž jsme doteď měli jen minimum zraněných a držíme tak jako tým pohromadě,“ uzavřel Rostislav Sobek.

SFK ELKO Holešov – FK Nové Sady 2:3 (1:2)

Branky: 5. a 75. Vasilijev – 20. a 45+2. Rus, 86 Opatřil.

Rozhodčí: Svoboda – Jahoda, Poláček. ŽK: Sklenář, Pavelka – Kofroň, Kirschbaum,. Sobek, Šupola. Diváci: 250.

Holešov: Janalík – Sklenář (61. Zakopal), Kovář (72. Paštěka), Charuza, Vasilijev, Pavelka, Polomík (87. Křenek), Pospíšilík, Semenyna, Třasoň (72. Chuda), Miklík. Trenér: Martin Malík.

Nové Sady: Kofroň, Kirschbaum (63. Krátký), Popelka, Fládr, Kucharčuk, Marčík (90. Lužný), Rus (78. Blaha), Hirsch, Opatřil, Ždánský, Drábek (63. Sobek). Trenér: Rostislav Sobek.