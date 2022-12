Jiří Derco (JD): To jsem věděl. De facto jsem v něm vyrůstal a zažil v něm jako hráč největší úspěchy, a tak ho pořád sleduji. Byl jsem ale překvapen, do jaké míry to zasahuje. Očekával jsem totiž, že když se něco dohodne, bude to platit. A to mě trošku zklamalo. Mou podmínkou bylo, že si s sebou vezmu svého asistenta. A tak jsem oslovil Tomáše Mazoucha.

Co byl takový první signál, že asi všechno nebude v pořádku

Tomáš Mazouch (TM): Začátek sezony tomu až tak nenapovídal. Věděli jsme, že je rozpočet omezený a stavíme vlastně nový kádr. Přišli hráči jako Buček nebo Roman Vejvoda, který předtím mnoho let hrál v Uničově a až nám se jej podařilo přetáhnout jinam.

JD: Bohužel ale nepřišel hned, ale až v průběhu podzimu. Cením si, že dodržel slovo, které nám dal a přišel, jakmile se už nevešel do jejich třetiligového kádru a vrátil se domů. Ani na začátku sezony ale nebyly vidět větší problémy. Tým byl sice mladý a neměl výsledky, ale v kabině to šlapalo a herní posuny šly vidět. Jen chyběla zkušenost.

Mluvili jste o tom, že to prostředí nebylo nejlepší a nějaké věci se nedodržovaly. Myslíte si, že toto prostředí mělo vliv i na kluky v kabině, potažmo jejich výkony na hřišti?

JD: Vše je s něčím spojeno. Příčiny této krize bych ale hledal klidně i dva až tři roky v minulosti. Když se podíváte na stavbu mužstva, zjistíte, že mu chybí osa. A to je kámen úrazu.

TM: Já tam byl ještě za trenéra Machaly, kdy se během zimní přípravy vyměnilo asi 30 hráčů. Kmenových pak bylo minimum, přičemž většina z nich se hodila spíše do béčka. A na to klub naráží, protože musí hráče shánět po hostováních a pak chybí peníze na fungování během sezony.

JD: S penězi je ještě ten problém, že klub funguje v podstatě pouze z dotací. A takto tým ve čtvrté nejvyšší soutěži fungovat nemůže. Navíc v dnešní době krizí.

TM: Abych se ještě vrátil k tomu vlivu na výkony. Jelikož jsme neměli klubový autobus, tak kluci museli vzít svá auta a zavezli jimi celý manšaft na zápas. A když to řeknu natvrdo, dodnes nemají tyto cesty proplacené.

Mluvili jste o tom, že klub nedokáže přivést kvalitu. Když se ale podívám na B-tým, tak to přece nevypadá zase tak špatně a jde vidět, že nějaký hráčský základ tam je…

JD: Musíme vzít ale v potaz rozdíl v soutěžích. Je pravda, že když všichni hráči trénují společně, tak se béčko více vytáhne nahoru, než kdyby trénovalo separátně. Bohužel ale mají svůj strop, na který když narazí, zlepšovat se přestanou. A na divizi to určitě nestačí.

TM: A přesně tak, jak říká Jirka, jsme jeli celou přípravu. A až těsně před začátkem sezony jsme hráče rozdělili na áčko a béčko.

JD: Je to také o tom, jaké podmínky mají trenéři mládeže. Ti bohužel nejsou profesionálové, i tak by se jim ale měly vytvořit co nejlepší podmínky. Například jim i pomoci zlepšit jejich tréninkové procesy.

Když to tak poslouchám, nemohu se nezeptat na jednu věc. Jak vidíte budoucnost klubu? Je to vůbec udržitelné?

JD: Z mého pohledu určitě ne. Ne v těchto podmínkách. Jen mě zaráží, že tam není člověk, který by to řekl narovinu. Třeba, že by bylo dobré začít z krajského přeboru, vybudovat silnou osu a jít se znovu porvat o příčky nejvyšší. Přitom to není žádná ostuda. V každém klubu jsou dekády, kdy jste nahoře a pak zase ty, kdy jste dole. V tom klubu ale nyní fungují jen dva lidé. Jedním je správce Milan Kerbr, který bez prostředků drží vytěžovaná hřiště na výborné úrovni. Tím druhým je pak prezident Martin Krejčí, který se snaží, ale bohužel se vše učí za pochodu.

Nebojíte se o budoucnost klubu i z toho důvodu, že o něj prostě není zájem? Na zápasy tam chodí okolo 30 až 50 lidí.

JD: To je bohužel jen propojená nádoba. Nikoho nebaví trápící se manšaft hrající o spodek tabulky. Když se podívám na celky z okolí hrající třeba z I. A třídu, tak ty jsou mnohem sledovanější. V mnohých z nich nastupují i bývalí výborní hráči.

TM: Všechno se ale může otočit. Jen se musí chtít. Kde byly před pěti lety Hodolany? Nikde. Chytil to tam ale Martin Čechovský, dal tomu směr a dnes na ně chodí přes 500 lidí, kteří se fotbalem a fanděním skutečně baví. Je to pro ně společenská událost. Nikoho takového, jako je Martin Čechovský, Holice prostě nemá. Naposledy to byl Vladimír Dostál, který v roce 2018 po 24 letech v klubu skončil.

A jak to vlastně bylo s tím vaším odchodem?

JD: Vážně to nebylo kvůli výsledkům, jak se někde uvádí. Navíc nám to rozhodnutí přišlo až týden po zápase s Kozlovicemi, kdy jsme měli dvoutýdenní pauzu. Skončil jsem proto, že jsem řekl nahlas věci, které se mi nelíbily. Kritizoval jsem špatný tréninkový plán a také jsem byl nespokojen s jedním z hráčů, který si neplnil taktické pokyny, ale i přesto mi chtěl dělat hrajícího asistenta a já na to přistoupil. To beru jako osobní chybu. On potom nedokázal tyto dvě role skloubit a hrál špatně. Vznikl pak mezi námi konflikt a já na něj byl hrubý. Můj odchod už pak byl zpečetěn.

TM: Já k tomu chci ještě něco dodat. Se mnou byli domluveni, že když trenér Derco odejde, převezmu tým já. Když se to pak dvě kola před koncem stalo, byl jsem v této věci osloven. Řekli mi ale, že vůbec neví, jak budou v zimě pokračovat. Na to jsem jim řekl, že nemám problém ta dvě kola dotrénovat, ale dál už za takových podmínek pokračovat nemohu. Nakonec to tedy vyřešili po svém.

Závěrem bych se chtěl ještě zeptat na vaši trenérskou budoucnost. Rýsuje se něco?

JD: Zatím nic konkrétního není. Plánuji si teď na chvíli od fotbalu co nejvíce odpočinout. V budoucnu budu rád pracovat s lidmi, kteří jsou seriózní a jednají narovinu.

A co nějaká budoucí spolupráce s Holicí?

JD: Za určitých podmínek bych se tomu rozhodně nebránil. Jak už jsem říkal v úvodu, je to pro mě srdeční záležitost a rozhodně necítím žádnou zášť. Mám jen problém s některými lidmi, což je asi ve výsledku vzájemné.