Nyní může jako všichni ostatní amatérští sportovci pouze sedět doma. Navíc bez příjmu, na který byl ze sportu zvyklý. „Finance chybí, museli jsme se uskromnit,“ prozradil.

Jak situaci zvládáte?

Fotbal mi hodně chybí. Hlavně míč, běhat chodím jen jednou týdně, protože mě to nebaví. Máme se nějak udržovat, ale vůbec nevíme, kdy si čuchneme k tréninku, natož k zápasu. Zpočátku jsme si jezdili zahrát fotbálek, ale potom to zatrhli úplně, takže jsme přestali. Vzali mi úplně všechno.

Povídejte.

Hrával jsem malý fotbal, přerušili nám v něm i zimní ligu, která se hrála každý rok. Už nejsem takový optimista, jako jsem byl na začátku, a ještě třeba čtyři měsíce zpět. Andrej Babiš řekne, že v nemocnicích leží obézní lidé, ale zároveň zavře dětem sportoviště a nám amatérům zakáže sportovat. Nevím, jestli si máme začít zvykat, nebo jít proti proudu. Jak dlouho to chtějí držet? To budeme další rok čekat, abychom si zahráli fotbal? Rád hraji i tenis, ale ani na ten se teď nedostanu.

Není to jen sport, chybět můžou také finance. Řada lidí si fotbalem přivydělává. Jak jste na tom vy?

Určitě mi chybí a je to zásah. Nedostávám žádnou závratnou částku, ale jsou to peníze, se kterými člověk počítal a byla to dobrá brigáda. Jsem skladník a do práce chodím na osm na ráno. Doma jsem až o půl šesté, takže kdybychom doma nevycházeli, tak bych musel hledat jinou práci za víc peněz, protože prostor na další brigádu nevidím. Zatím to ale zvládáme a situace není likvidační.

Navíc se vám v listopadu narodila dcera.

I kvůli ní jsme se uskromnili a nedopřáváme si takový komfort, na který jsme byli zvyklí. Měli jsme rezervy, které ale nevydrží věčně. Nicméně jsem šťastný a dá se říct, že mě dcera zachránila.

Jak to myslíte?

Vůbec nevím, jak bych reagoval a přemýšlel, kdyby malá nebyla. Naštěstí mi odvrací zrak od fotbalu a distancuje mě od naštvání, i když to uvnitř mě pořád je. Dcerka to přebíjí a když přijdu domů, tak si s ní hraji a trávím čas s rodinou. Díky ní snáším situaci lépe.

Podruhé za sebou vedete se Šternberkem tabulku krajského přeboru, ale může se stát, že nepostoupíte. Co na to říkáte?

Těšil jsem se, že si zahraji divizi se silnějším Šternberkem, než byl ten před čtyřmi lety. Ale asi o to podruhé přijdeme. V devětadvaceti se fotbalově cítím na vrcholu. Vyzrál jsem a poslední dva roky dokážu týmu pomoct. Teď je to demotivace a bude na každém, jak se s tím psychicky vyrovná. Souvisí s tím i fyzická stránka, protože když se člověk nepřinutí jít alespoň jednou týdně běhat, tak po roce nebude schopný odehrát zápas.

Pokud se cítíte na vrcholu, tak vás tahle situace musí štvát ještě více.

Určitě. Může přijít další sezona, kterou to už nepoznamená, ale nebudeme první, ale třeba šestí. Chceme kraj vyhrát potřetí, ale není to snadná soutěž, a hlavně bude náročné udržet si takovou formu tři ročníky po sobě.

Jak vidíte vaši budoucnost?

Asi před měsícem jsem dostal nabídku jít do Rakouska Byly informace, že by se tam mohly soutěže rozjet dříve. Ale vše se mění a asi už to neplatí. Já jsem to ale stejně odmítl. Mám tady rodinu a jsem ve Šternberku spokojený. Měl bych chuť jít, až bych viděl, že to tady nemá budoucnost, klub by začal stagnovat a nechtěl postoupit.

Nemáte strach, že bude ve fotbale méně peněz?

Určitě bude. A nejen v krajském přeboru, ale už od třetí ligy. Sponzoři zůstanou, ale nebudou dávat tolik peněz. Myslím, že ve Šternberku jsou schopní lidé a budou se snažit klub udržet na vysoké úrovni. Patříme mezi týmy, které mají dobré podmínky a zázemí. Ale není to o tom, že bychom vydělávali peníze a nemuseli pracovat. Fotbal je náš koníček a je bonus, že za něj máme nějakou kačku. Důležitá je parta. Máme dobrý kolektiv, který člověka nabíjí. Šternberk je pro mě druhá rodina.