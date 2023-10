„Do zápasu jsme nevstoupili dobře. I když jsme hráli doma a chtěli jsme na soupeře vletět a získat body, nebyli jsme ve výsledku vůbec agresivní a nakonec to bylo všechno přesně naopak. Bzenec nás prostě přejel a postupem času si s námi začal dělat, co chtěl. Musím ale uznat, že je na špici zaslouženě," říkal po zápase 22letý bývalý hráč Uničova, mládeže olomoucké Sigmy či Šumperku.

Holice se po skvělém začátku čítajícím pět výher a jen dvě porážky propadla do krize, když v dalších pěti zápasech vstřelila pouhý jeden gól a získala přitom jen jeden jediný bod při bezbrankové remíze ve Šternberku. Skóre z tohoto období je taktéž dost strašidelné - 1:11.

„Abych řekl pravdu, tak sám nevím, co se stalo. Nálada v týmu byla během týdne poměrně dobrá, ale teď už to tak zase není. Měli jsme sice těžké zápasy, ale potom jsme prohráli i s posledním Novým Jičínem, což bychom zvládat určitě měli. Rád bych to nějak pojmenoval, ale skutečně nevím jak. Musíme prostě makat dál a do konce podzimu získat ještě nějaké body," říká Pavelka a dodává: „O tom, co je třeba změnit, jsme se ještě moc nebavili. Musíme být ale agresivní a hrát na sto procent celých 90 minut. To je podle mě všechno."

Logicky pak musela následovat otázka, zda po již vzpomínaném parádním začátku, kdy holické mužstvo sahalo po první příčce a mluvilo se o něm jako o velkém překvapení sezony, nemohlo dojít u některých hráčů ke zbytečnému uspokojení, které potom mělo za následek pád. „Určitě je to možné. Vyloženě nos nahoru ale nikdo neměl. Makat jsme všichni chtěli stále. Je ale možné, a vlastně i logické, že v hlavách k nějakému lehkému polevení dojít mohlo," míní Pavelka.

Už první možnost k nápravě a posunutí se zase o trochu výš budou mít Olomoučané už tuto sobotu na hřišti čtrnáctého Přerova. Ten také zrovna nezažívá úplně nejlepší období, když jeho poslední vítězství přišlo v sobotu 30. září proti Všechovicím. Od té doby přišly tři porážky v řadě s celkovým skóre 2:11.

„Já osobně se na ten zápas těším. Hodně kluků tam znám. Je to navíc mladé šikovné mužstvo, takže nás nečeká nic jednoduchého. Na druhou stranu si ale určitě chceme vzít zpátky body, které jsme doteď ztráceli," uzavřel David Pavelka.