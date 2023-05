„Čekali jsme, že se na nás budou chtít vyšvihnout. Přistoupili jsme k tomu s pokorou a chtěli brzo dát první gól. Což se nám podařilo. Druhý gól nás uklidnil,“ řekl ke své trefě.

„Jak vznikl ten gól? Já ani nevím,“ pokrčil rameny ještě plný emocí. „Vím, že mi přihrával Mara Samek. Přiťukl mi to, byla tam taková trma-vrma ve vápně. Měl jsem to snadné,“ vzpomněl si nakonec.

Šestadvacetiletý borec byl po zápase pochopitelně viditelně v dobré náladě. První gól v divizi je první gól v divizi.

„Čekal jsem na to strašně dlouho. Už jsem z toho sám byl hodně špatný, že mi to tam nechce spadnout. Hodně jsem si to bral. A konečně se dočkal. Moc si toho vážím,“ usmíval se David Kuba.

Lošťák: Už jsme si dělali srandu

A spokojen byl i trenér Šternberka Ivo Lošťák. „Jsem strašně rád, že se mu to podařilo. Už jsme si z něj v kabině dělali trošku srandu. Říkal jsem mu, že už to není možné, že to musí prorvat. Dnes to zkoušel, střílel, rval se a odměnou byl ten gól,“ prozradil kouč.

A co ho tahle premiéra bude stát? „Nic jsem nesliboval, ale určitě donesu nějaké chlebíčky. Po zápase posedíme a určitě donesu flašku do šatny,“ má jasno.

Po sezoně budou mít Šternberští jednoznačně co slavit. A je úplně jedno, jestli skončí druzí nebo třetí. Čtyři kola před koncem jsou totiž nečekaně stále členem tria, které si to teď rozdá o divizní titul.

„Hodně lidí se nás ptá, jestli chceme do třetí ligy. My k tomu přistupujeme s pokorou, hlavně si užíváme, že můžeme hrát na špici. Nikdo to od nás nečekal,“ dobře ví David Kuba.

Milovník studené vody

Během covidu se šternberský fotbalista pro Deník obsáhle rozpovídal o jeho velké vášni. Otužování.

„Získal jsem díky tomu větší odhodlání a přesvědčení, jít si za věcmi, které si chci v životě splnit. Když vylezu, opadnou ze mě veškeré obavy a stres a cítím se skvěle, plný energie,“ říkal v únoru 2021.

A dnes? „Pořád to platí. Během covidu měl člověk spoustu času. To jsem chodil prakticky každý den. Ale jak člověk zase už chodí do práce, tak jsem to teď v zimě trošku flákal. Ale pořád je pro mě otužování v zimě číslo jedna,“ pousmál se.

Jeho cíl – vystoupat na Lysou horu v zimě bez trička – prý stále platí. A dobyt nebyl. „Lysá Hora pořád nic. Bohužel, letos to nevyšlo kvůli času. Neměl jsem ani parťáky. Potřebuji podporu, pak se to líp se to táhne,“ hodil rukavici třeba svým spoluhráčům.