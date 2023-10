„U té první šance bylo dost času, u druhé jsem věděl, že mám otevřenou přední tyč, tak jsem tam dal na poslední chvíli ruku. Tu střelu z dálky jsem lízl. Vždycky v zápase pomůže, když se podaří takové zákroky a je to dobré i pro sebevědomí do dalších duelů,“ říkal David Šarman.

Holice tak i díky jeho výkonu odvezla z půdy v minulém ročníku třetího Šternberka cenný bod. „Doufal jsem, že vyhrajeme, ale bod bereme. Nedostávali jsme se tolik do šancí, ale vidím pokrok v tom, že jsme hráli dozadu to naše. Bylo to zodpovědnější než předchozí zápasy,“ narážel na předchozí tři porážky svého týmu.

Přitom v minulé sezoně se HFK Olomouc zachránil jen díky tomu, že ze tří moravských divizí padal jediný celek, jelikož se rozšiřovaly na šestnáct celků. Jinak Holice skončila ve skupině E na posledním čtrnáctém místě. I přes to Šarman do kádru přišel.

„Měl jsem obavy, že to budeme zachraňovat, ale po prvních čtyřech zápasech jsem viděl, jak se defenziva povedla poskládat a strach jsem přestal mít,“ uznal.

Velký podíl na tom má zkušený Roman Vejvoda, který dlouhá léta dělal kapitána třetiligovému Uničovu. Byť byl v týmu už předešlý ročník, teď mu dělá parťáka Paris Purzitidis, který ale ve Šternberku nehrál.

„Roman mi pomáhá řídit obranu, která se nám sešla dobře. Nečekal jsem, že budeme takhle solidní, ale funguje to super, když jsou k němu mladí kluci,“ potvrdil Šarman.

Do Holice jej táhla hlavně vidina vyšší soutěže a také trenér Petr Večeř. „V Brodku to bylo fajn a užil jsem si to, ale cítil jsem, že se chci posunout výš. Napřed jsem váhal, protože toho mám v osobním životě hodně - v práci jsem vedoucím konstrukčního týmu a svépomoci stavím rodinný dům. Nakonec jsem ale přijal nabídku Petra Večeře, se kterým se znám, protože jsem chodil na HFK trénovat a absolvoval jsem také keeperbattly,“ přiblížil.

I kvůli své vytíženosti tak není spokojen se svojí tréninkovou morálkou. „Předtím to šlo, ale teď poslední dobou bych si těch tréninků představoval víc. Věřím, že se do toho zase dostanu,“ sdělil.

Ani tak se však nebrání dalšímu posunu. „Kdyby přišla nabídka a byla možnost, tak proč ne,“ uzavřel brankář, se kterým nyní Holici patří šestá příčka tabulky.