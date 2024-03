Fotbalová Holice prožila velké sobotní zklamání. Na půdě favorizovaného Slavičína vedla po poločase už 2:0, jenže nakonec v nastavení přišla i o jeden bod a prohrála 2:3.

Fotbalisté HFK Olomouc ztratili ve Slavičíně vedení 2:0 | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

Už po dvanácti minutách se po rozehraném rohovém kopu dostal HFK Olomouc do vedení. Trefil se Purzitidis. Chvíli před přestávkou byla radost dvojnásobná, když Svrčina vystihl špatnou malou domů, gólman jej fauloval a Novotný proměnil penaltu.

„Vyšel nám vstup do zápasu, pak měl Slavičín nějaké šance za stavu 1:0, které jsme přežili. V době největšího tlaku soupeře jsme dali druhý gól. Do druhé půle jsme vstoupili také dobře a nebylo to tak, že by nás soupeř mačkal,“ hodnotil trenér HFK Petr Večeř.

Jenže si jeho svěřenci nepohlídali nákop za obranu, brankář Šarman vyběhl, ale u míče nebyl včas, čehož soupeř využil ke skórování. Šest minut po změně stran se tak domácí dostali na dostřel.

„Slavičín začal hrát, dostal nás pod tlak a po křižné střele vyrovnal,“ popisoval Večeř.

V 63. minutě tak bylo po náskoku. „Potom se hra uklidnila. Slavičín byl více na míči, ale nevybavuji si nějaké šance. Naopak my jsme měli jednu, ale Novotného střelu vykopl brankář,“ pokračoval hostující kouč.

Ten se snažil v závěru zápasu hru rozkouskovat, udělal dvě taktická střídání. Dvojité přišlo dokonce minutu před rozhodujícím momentem, který se stal ve druhé nastavené minutě.

„Byl odkop od brány, ale na půlce půlky jsme prohráli souboj, míč se odrazil za naše stopery, brankář šel ven, ale zase ho přeloboval. Nebyla tam dobrá součinnost mezi gólmanem a stopery,“ litoval Večeř.

Jeho tým tak pohltila takzvaná „Csaplárova past“. „Před zápasem bychom brali bod, pak jsme to měli rozehráté na tři, takže jsou to ztracené body. Minimálně jeden jsme měli uhrát. Navíc, když se nám dařilo eliminovat na levé straně Staňka, čemuž jsme oproti původnímu plánu upravili rozestavení. První a třetí inkasovaný gól ani nebyly vypracované šance. Měly jsme si to pohlídat,“ uzavřel zklamaný kouč.

Holice tak klesla na dvanácté místo se čtyřbodovým náskokem na předposlední Přerov a osmibodovým na poslední Nový Jičín. V dalším kole přivítá Kostelec na Hané.

FC TVD Slavičín - 1. HFK Olomouc 3:2 (0:2)

Branky: 51. Goňa, 63. Naňák, 90+2. Juřica - 12. Purzitidis, 38. z pen. Novotný.

Rozhodčí: Smýkal - Pavlice, Prokůpek. ŽK: Pjajko, Naňák - Purzitidis, Svrčina. Diváci: 150.

HFK Olomouc: Šarman - Purzitidis, Kadlec, Vejvoda, Tylich (90+1. Lang), Novotný (90+1. Pícha), Svrčina, Pavelka, Skočovský, Machala (88. Černík), Zeman (57. Zdráhal). Trenér: Petr Večeř.