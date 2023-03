„S mančaftem i se mnou to zatřáslo. Dokonce mi ruply nervy a dostal jsem žlutou kartu,“ přiznal trenér Viktorky David Rojka.

Jeho tým inkasoval hned z první standardní situace, po rohu otevřel skóre v 6. minutě Pavel Bršlica. Následoval kritický moment utkání. Přerovský útočník David Kašpárek po dlouhém míči šel do souboje s kamarádem a kapitánem domácích Krajčou. Srážka hlavami dopadla zle pro hroťáka Viktorky.

„Dostal na čelist, nekontrolovatelně spadl bradou na umělku. Ta čelist mu vypadla z pantu, byl v šoku. Říkal, že nemá zuby a nevěděl, která bije. Čelist se pak nějak nahodila zpátky a odvezla ho rychlá,“ popisoval David Rojka.

V první půli tak podle něj byli Přerované hlavami jinde. „Hráli jsme pomalu, málo otáčeli těžiště hry a měli minimum šancí. Můžeme být rádi, že jsme to přežili za stavu 0:1,“ hodnotil kouč.

V kabině se ale hosté i kvůli Kašpárkovi semkli. „Cítil jsem na klucích, že to zlomíme. Nikdo nevěděl, co se s Davidem stalo. Byli jsme v hlavách s ním a nakonec nás to nabudilo,“ řekl Rojka.

„Věděl jsem, že tam něco uhrajeme podle atmosféry a soudružnosti v mančaftu. David je srdce našeho týmu, pozitivní kluk, kterého všichni mají strašně rádi a byli ochotni za něj máknout,“ myslí si lodivod Přerova.

Zlepšený výkon nakonec Viktorce přinesl bod. V 62. minutě Repček posunul Jiřímu Kratochvílovi, který se trefil „za háčky“. Gól na 1:2 bohužel pro hosty padl po ofsajdu, v závěru ale mohl rozhodnout i Baťov, jehož fanoušci se postarali o skvělou atmosféru i v divizi málo vídané choreo.

„Kdyby se hrálo na podzim, tak tenhle zápas prohrajeme,“ utrousil po zápase v kabině obránce Daniel Řezník.

„Řekl to naprosto přesně. Něco se v týmu změnilo, funguje to tady, kluci drží při sobě, makají jeden za druhého a odměna je bod,“ pochvaloval si Rojka.

Ten měl k dispozici kádr s věkovým průměrem pouhých 20 let. V základu se objevil sedmnáctiletý Daniel Pistovčák, který na pozici pravého záložníka rozhodně nezklamal. „V prvním poločase to byl jeden z našich nejaktivnějších hráčů. Je na čem stavět,“ má jasno trenér Přerova.

Horší to bude s případnou ztrátou nejlepšího střelce Kašpárka. „V krátkém časovém horizontu ho nahradit můžeme, ale dlouhodobě ne,“ ví Rojka.

„Bude nám obrovsky chybět. První prognóza byla osm týdnů. Už jsme se bavili, on bude chtít hrát za každou cenu a vrátit se nejdřív, možná by se ta doba mohla zkrátit na měsíc. Ale zdraví je přednější,“ uzavřel kouč s tím, že týmu pomůže už Kašpárkova přítomnost v kabině.

SK Baťov – 1. FC Viktorie Přerov 1:1 (1:0)

Branky: 6. P. Bršlica – 62. Kratochvíl.

Rozhodčí: Štipčák – Zelený, Vlk. ŽK: Lendler, Kašík – Rojka, D. Kuča, Mirvald, Hretsajčuk. Diváci: 100.

Přerov: Mikeš – Hretsajčuk, D. Kuča, Javora, Řezník – Kocian – Pistovčák, Kratochvíl, Mirvald, Repček – Kašpárek. Trenér: Rojka.