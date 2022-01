Zatím ještě ne. Jsme zatím v totožném složení jako na podzim. Připojili jsme jen dorostence. Pokud to klapne, tak se asi nakonec bude jednat o jednu posilu, konkrétně Filipa Přikryla z Otrokovic. V jeho případě je to ale spíše na něm. Musel by to nějak stíhat s prací a rodinou. Dále bychom ještě chtěli posílit obranu. V tomto případě jsme ale ještě ve fázi hledání. Naší prioritou je spíše stabilizace kádru.

Museli jste se naopak s někým přes zimu rozloučit?

Pouze s brankářem Davidem Kubicou. Bylo to jeho přání. Chtěl to zkusit někde, kde bude mít jistější pozici. Teď je, tuším, v Přerově.

Na co se v těchto dnech v trénincích hlavně zaměřujete?

Věnujeme se teď hlavně kondiční přípravě. Díky tomu, že můžeme využívat velkého hřiště s umělkou, tak přidáváme i herní prvky s míčem. A protože přípravné zápasy nemají tak vysokou výsledkovou prioritu, mohou být hráči v trochu větším zápřahu než obvykle. Postupem času budou utkání přibývat a někteří kluci budou moct ukázat, že mají na víc. A naopak ti, kteří v základu hráli, si budou muset svoje místo obhájit. Tohle období mám já osobně rád. Přináší totiž řadu možností pro zkvalitnění herních činností a pro hráče zase příležitost. Mohou hrát více do rizika bez nějakých větších nervů. Nazval bych to proto ryze sportovním obdobím.

Váš předseda Josef Ondroušek si krátce po konci podzimu postěžoval, že je ve vašem týmu málo odchovanců…

Není to zdaleka jen náš případ. Hrát s odchovanci v divizi se jednu dobu dařilo snad jen Přerovu. My se samozřejmě snažíme do kádru zapracovávat co nejvíce hráčů z vlastních zdrojů. Pro klub je to vždy dobrá vizitka. Navíc to dává smysl celému mládežnickému fotbalu. Je to naše priorita a myslím si, že v horizontu několika let by se nám to podařit mohlo. Velké naděje jsme vkládali například do Pavla Pošusty, který se ovšem vinou svých pracovních a osobních záležitostí fotbalu nakonec moc věnovat nemohl. Nyní je proto na hostování ve Slavoníně. Pár odchovanců za nás ale přece jen hraje. Je to například Anh Tuan Nguyen, který ale většinou hrává za béčko. Teď by se k němu měli přidat i další kluci z dorostu.

Plánujete během této přestávky i nějaké soustředění?

Ano, příští týden pojedeme do Vigantic. Kluci i realizační tým to tam mají rádi. Soustředění by kromě většího počtu tréninkových dávek mělo sloužit i k tomu, aby hráči tak trošku zapomněli na svůj osobní život a na práci, věnovali se sami sobě a užili si to. Je to dobré i k vytvoření dobrých mezilidských vztahů, což se pak bezpochyby zúročí i na hřišti.

Kolik přes zimu plánujete odehrát přípravných zápasů?

Máme jich naplánovaných zhruba osm. Generálku odehrajeme s Polnou, nechybí ale ani soupeři jako je Šumperk, Kroměříž, Znojmo, Bruntál či HFK Olomouc. Během soustředění odehrajeme zápas proti Karlovicím, které nastupují v krajském přeboru.

Nyní jste v tabulce na sedmém místě. S jakými ambicemi vstupujete do jarní části?

Jde nám hlavně o to, aby byl tým po sociální stránce zdravý, aby se kluci na sport těšili a nadále se zdokonalovali. Výsledky s tím samozřejmě jdou ruku v ruce. Jinak ale nějaké tabulkové ambice nemáme. Chceme prostě hodně vyhrávat. Je nám v podstatě jedno, jestli to bude stačit na třetí nebo osmé místo. Tabulka totiž může být vyrovnaná a rozhodovat může každý bod. Na druhou stranu je ale pravda, že bychom chtěli mít dostatek bodů na to, aby v klubu mohla vládnout pohoda a ne stres. Dalšími našimi ambicemi bude zapojování mladých hráčů a odchovanců.

V rámci přípravy trénujete v Prostějově. Probíhá nějaká spolupráce i mezi kluby?

Ano, probíhá. A pomáhá nám v budování kádru. Mladí kluci z Prostějova, kteří se ještě nedostanou do áčka, chodí přednostně k nám hrát divizi. Dává jim to možnost sportovního růstu.

Máte úzkou spolupráci i s jinými kluby?

Například se Sigmou Olomouc, která ale nespolupracuje jenom s námi. Ta však není ani zdaleka tak komplexní, jako právě s Prostějovem.

Nové Sady letos chystají různé speciální akce na oslavu sta let od založení klubu. Na co se fanoušci mohou těšit?

Bude zhruba dvacetiminutový dokumentární film o historii klubu i o všech jeho současných týmech od áčka po mládež. Bude se také týkat fanoušků či postupného budování a vzkvétání stadionu. Dále se odehraje nějaký exhibiční zápas.

Váš areál je nyní ve fázi modernizace. Čeho všeho se bude týkat a jak zatím práce postupují?

On je v modernizaci vlastně pořád. Nedávno se instalovala nová, asi třířadá tribunka, přibylo třetí hřiště, nyní se modernizuje hospoda a buduje nové osvětlení. Pořád se tam něco děje.