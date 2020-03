V minulé sezoně museli až na jaře zachraňovat divizní příslušnost, nyní se fotbalistům Nových Sadů povedlo posunout se na vyšší úroveň.

„V létě nám odešlo pár důležitých hráčů a začínali jsme jakoby od začátku. Nějaké body jsme na podzim uhráli, teď se nám povedlo nastavit vyšší laťku,“ hodnotil trenér Rostislav Sobek, jehož tým drží desátou pozici tabulky.

Aby mohl olomoucký klub myslet ještě výš, musí zlepšit herní projev a právě to Hanáci pilují během zimní přípravy. „Chceme hrát fotbal agresivněji, snažit se mít režii ve svých rukou, hrát nátlakověji a atraktivněji,“ poodkryl plány kouč Sobek.

„Trenér do nás cpe, ať hrajeme fotbal odzadu, ať si to ťukáme a jde to poznat, že to kluci mají v hlavách. Přípravné zápasy nebyly o nakopávání. Pokrok a zlepšení vidět jde,“ pochvaluje si kapitán Jiří Zbořil. „Nikdo nechce hrát křápanou,“ říká novosadský gólman.

„Sezona ukáže, jestli ten posun bude vidět. Chtěli bychom podávat sebevědomější výkony. Nám se doma dařilo, potřebujeme to zlepšit ve venkovních zápasech,“ uvědomuje si trenér Sobek. Ten nerad mluví nahlas o konkrétních ambicích.

„Výsledek pak bude součet všech ostatních věcí. Když to bude v kabině a na hřišti vypadat tak, jak to má, tak se nebudu bát o výsledky a v tabulce se to projeví samo. Bez kvalitních výkonů to nepůjde,“ prohlásil Sobek.

Novosadského trenéra může těšit, že tým přes zimu neoslabil. Pavel Pošusta, Filip Ždánský a Václav Novotný byli na testech, ale pokračovat by měli v Olomouci.

„Kluci si zkusili měsíc ve Vyškově, ale vrátili se. Kádr oslabený nemáme, naopak přibyl Aleš Rus a z Prostějova Adam Marčík, nadějný dorostenec, který je ale po operaci kolena,“ prozradil trenér, který si hodně slibuje od návratu zkušeného beka. „Aleš Rus je vítězný typ, který je v týmu cítit,“ pochvaloval si Sobek.

Buffonovi roste konkurence

Novosadský Buffon, jak se přezdívá Jiřímu Zbořilovi, byl na podzim oporou svého týmu. Pozici jedničky si chce udržet, nebude to mít ale úplně snadné. „Dobře se jevil i David Šarman, který dostával míň příležitostí. Pozice Jirky není slabší, ale na gólmany se budeme dívat tak, že máme dva kvalitní, než že bychom měli jen jednoho neotřesitelného,“ prohlásil trenér Rostislav Sobek.

„David je mladý a má všechno před sebou. Trenér mu určitě bude chtít dát šanci, ale já jsem zatím v plné síle a chtěl bych si své místo udržet,“ pousmál se Zbořil.