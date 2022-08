„Podle mě nebyla. Ale nechci to házet na rozhodčí. Zápas jsme si prohráli sami vlastními chybami,“ smutnil přerovský trenér David Rojka.

V prvním poločase tempo hry suverénně diktoval Přerov. Novosadští při rozehrávce namazali Matušíkovi, který míč posunul na Kašpárka. Posila z HFK Olomouc se nemýlila – 1:0.

„Úplně stejný průběh jako v prvním kole s Baťovem. V prvním poločase jsme hráli nadstandardně, bohužel jsme dali jen jeden gól. Nové Sady si nevypracovaly nic,“ kroutil hlavou David Rojka.

Hosté dostávali možnosti ke skórování po přerovských chybách, Marčík jí ale ještě v první půli pohrdl. Hned po změně stran už ale novosadský útočník po další domácí minele udeřil, bylo srovnáno. A srovnal se také obraz hry, hosté se dostali do tempa.

„Naše hlavy byly po prvním poločase viditelně dole. Věděl jsem, že nějakou kvalitu máme. V kabině jsem klukům řekl, že pokud si nebudeme věřit, nezvládneme to,“ ohlížel se trenér olomouckého celku Rostislav Sobek.

„Měli jsme obrovskou trpělivost a dali hlavy nahoru. Když začala druhá půle, vývoj utkání se okamžitě otočil na naši stranu,“ dodal.

Viktorka šla do deseti

V 61. minutě pak Kašpárek nešetrně zezadu šlápl na nohu novosadského kapitána Rusa a musel předčasně do sprch. Viktorka se chtě nechtě musela trošku stáhnout.

„Náš kapitán není hráč, který by to odválel po zemi. Rozhodčí byl blízko, viděl intenzitu kopu, pohyb hráče. Bylo to zezadu. Pokud to bylo v nezájmu hrát míč, asi byla červená v pořádku,“ ohlédl se Sobek.

Fotbalisté Přerova (v bílém) proti FK Nové Sady.Zdroj: Lukáš Drštička

Dvacet minut před koncem domácí zahrávali standardní situaci, ty se jim ale po celé utkání nedařily, což byl i tento případ. Co víc, rychlý výkop hostujícího brankáře Kofroně vyslal do úniku Marčíka a s přispěním vracejícího se Kociana byl obrat na světě.

Viktorka se sice i v deseti snažila o poslední ofenzivu, avšak marně. Jeden z aspirantů na nejvyšší příčku tak v novém ročníku divize E zůstává bez bodu.

„I v deseti jsme byli vyrovnaným soupeřem. Po jednoduchém nákopu jsme dostali opět laciný gól. Když to shrnu, Nové Sady si de facto nevytvořily šanci po vlastní kombinaci. Branky jsme si dali sami. Nás trápí bohužel koncovka,“ řekl závěrem přerovský lodivod David Rojka.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

1. FC Viktorie Přerov – FK Nové Sady 1:2 (1:0)

Branky: 18. Kašpárek – 47. Marčík, 75. vl. Kocian.

Rozhodčí: Mayer – Malimánek, Silný. ŽK: Kocian – Škrabal, Kucharčuk. ČK: 61. Kašpárek. Diváci: 122.

Přerov: Kolenko – Repček (89. Zimčík), Kuča, Javora, Řezník – Šišlák, Kocian (83. Kytlica) – Masný (79. Caletka), Mirvald, Matušík – Kašpárek. Trenér: Rojka.

Nové Sady: Kofroň – Němeček, Rus, Popelka, Opatřil – Dvorský (83. Dokoupil) – Sobek ml. (67. Drábek), Kucharčuk, Fládr, Škrabal (79. Nguyen) – Marčík.