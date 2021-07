„Víc mě mrzí, že jsme v přípravných zápasech odehráli dobrá představení, a teď, když přišla ostrá zkouška, tak jsme ji tolik nezvládli. Možná to klukům trochu vlezlo do hlavy,“ prohlásil po porážce 2:3 v prodloužení.

„V přípravě jsme hráli agresivní fotbal s presinkem a s rychlým přechodem do útoku. Třeba v Kozlovicích a podobně. Jako bychom nabrali příliš vysoké sebevědomí. Byli jsme až příliš v pohodě. Přišla facka a já věřím, že bude užitečná. Nebyl důvod, proč by nás soupeř měl přehrát,“ mínil Sobek.

Ani dvojnásobné vedení nakonec jeho souboru na postup nestačilo. „Nefungovalo napadání, dost jsme se trápili. I tak jsme dvakrát vedli. V 93. minutě jsme ale dostali gól, který poslal zápas do prodloužení a v samém závěru jsme dostali druhý, který nás vyřadil. To se zase tak často nevidí,“ mrzelo Sobka.

Zejména inkasovaná branka v poslední minutě základní hrací doby byla podle něj zbytečná. „Trochu jsme tam zazmatkovali. Zranil se nám v souboji levý obránce, ale místo aby ho náš gólman postavil na nohy, tak jej posunul za lajnu. On pak nemohl hrát. Poslední dvě minuty jsme hráli o deseti a z nákopů nakonec Přerov vyrovnal. Bylo to takové netaktické,“ řekl Sobek.

„Trochu mě zklamali střídající hráči, o kterých jsem si myslel, že by mohli třeba i do základu. Během zápasu jsem střídal ne úplně tak, jak by potřebovala hra, ale jak bych je potřeboval vidět já. Trochu jako v přípravném zápase. Chtěl jsem, aby dostali šanci v ostrém utkání, ale hře v závěru nepomohli. V kabině jsem se pak zlobil. Spíš nás ta střídání oslabila a v prodloužení se to projevilo. Přerov už byl lepší,“ uzavřel Sobek hodnocení zápasu.

Nový gólman, nestárnoucí střelec

Jeho tým prošel během nedokončených covidových sezon konsolidací. Nyní bude chtít sázet především na týmového ducha.

Jsme pospolu delší čas. Máme dobrou kabinu, jezdíme spolu na soustředění, kluci u nás chtějí hrát,“ řekl Sobek.

Jeho tým má nového brankáře. „Šarmana jsme uvolnili, přišel Kubica. Věřím, že se na něj budeme moct spolehnout. Velká posila do středu hřiště je Pavel Kucharčuk, kde by měl držet hru spolu s Alešem Rusem,“ doplnil.

Důležitým hráčem bude podle Sobka i Martin Hirsch. „Zkušený borec, který i z místa pravého ofenzivního beka může ovlivňovat hru,“ glosoval. O góly by se měl starat nestárnoucí Josef Drábek. „Je nás v kabině dvaadvacet, ale pořád ho nikdo ze sestavy nevytlačil. Když hraje, je díky své zkušenosti na hřišti pořád cítit,“ dodal Sobek.

Cíl v podobě umístění před tým nestaví. „Chceme být silní doma, i venku mít takový herní projev, abychom občas nějaký bod přivezli. Chceme hrát pěkný fotbal a být i efektivní. Ale taky chceme, aby to hráče i všechny lidi kolem bavilo. To je základ. Pokud se to všechno dá dohromady, tak výsledky přijdou. Vyhlašovat, jestli budeme třetí nebo desátí, to je zbytečné,“ uzavřel Sobek.