„Určitě to bylo něco nového. Předtím se jednalo o poslední dva zápasy sezony, kdy už o nic nešlo. A nyní šlo o hodně. Ze začátku to byl velký stres, který postupem času zmizel a už to bylo dobré," popisoval svůj pobyt na hřišti za nezáviděníhodné situace devatenáctiletý talent.

„Spoluhráči mě uklidňovali. Hlavně náš kapitán Aleš Rus. Všichni mi říkali, že už mám něco odchytáno a bude to v pohodě," dodal.

Holý předvedl během druhého poločasu proti kozlovickému favoritovi několik kvalitních zákroků, kterými držel svůj tým stále nad vodou.

Bohužel ale, i přes několik opravdu dobrých šancí jeho spoluhráči gól jeho protějšku Jakubu Obzinovi nevstřelili a on sám jeden míč za svá záda nakonec propustil. Stalo se tak v probíhající 61. minutě po bombě z kopačky Tomáše Strašáka.

„Musím říct, že mu to z toho voleje to opravdu dobře sedlo a já se tam natahoval co nejvíce to šlo. Musím se sice ještě podívat na video, ale mám pocit, že jsem si na míč sáhl a nakonec míč v bráně skončil po odrazu od tyčky," krčil rameny.

Jinak ale vidí Radek Holý na tomto zápase, co se jeho samotného týče, spíše pozitiva. „Určitě si myslím, že mi tento zápas může zase pomoci k mému brankářskému rozvoji," zdůraznil a dodal: „Navíc teď Zdeněk (Kofroň, pozn. red.) bude mít nejspíše stopku na jeden zápas, takže mě nejspíše čeká další odchytaný zápas ve Vsetíně."

Za divizní áčko nastoupil devatenáctiletý gólman v sobotu 3. září. Tím však ale ještě jeho víkendový fotbalový program nekončil.

Hned druhý den se totiž, už jako jednička, postavil do brány novosadského béčka, které v rámci pátého kola I. A třídy, skupiny B hostilo Kralice na Hané. Tedy celek, který ještě v minulém roce hrával krajský přebor.

„Zítra mě ještě čeká zápas za béčko proti Kralicím, od kterého očekávám výhru a nic jiného. Máme to zatím takové zakleté. První tři zápasy jsme prohráli a vyhráli až v tom čtvrtém proti Lipníku," popisoval.

„Trochu mi to připomíná minulý ročník, kdy jsme také měli po prvních třech kolech nulu a pak už to jelo a skončili jsme třetí," dodal na závěr odhodlaně.

Tento zápas ale Olomoučanům nakonec nevyšel. Už v osmé minutě totiž prohrávali 0:2 a celkové skóre bylo ještě o jednu branku vyšší.