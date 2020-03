Ze třetího místa provést jarní útok na čelo divizní tabulky. Tak zní ideální scénář pro 1. HFK Olomouc. Hanácký fotbalový klub se chce vrátit do třetí ligy, aktuálně však není pod tlakem nutnosti postupu.

Díky vydařené zimní přípravě okořeněné kondičním soustředěním ve Vésce panuje ve fotbalové Holici optimismus. „Nejsme pod žádným tlakem z důvodu, že musíme postupovat. Nemáme od vedení nůž na krku, což je velká výhoda. Jak se říká, nejlíp se útočí zezadu,“ usmál se trenér klubu Jiří Derco.

„Máme ty nejvyšší cíle, chceme míchat postupovými kartami. Chceme se dostat do třetí ligy, a i když to pro nás není aktuální priorita, tak kdo by se tomu bránil, když by ta situace nastala?“

Hanáci zvládli podzim dle ideálních představ. Na vedoucí Kozlovice ztrácejí pouhé dva body. „Měli jsme vynikající podzim, bude to těžké obhájit, ale věřím tomu, že budeme tak dobře připraveni, že to zvládneme,“ hlásil trenér.

Kádr přes zimu nedoznal velkých změn. Tým opustil jen Gianpaolo Pezzotti. „Skončil po vzájemné dohodě, nebylo to z výkonnostního hlediska, ale kvůli změně zaměstnání nestíhal program. Dohodli jsme se, že se vrátí zpátky do Chválkovic,“ prozradil Derco.

Dlouhodobá koncepce

Na olomouckém předměstí by tak rádi uvítali nového stopera a útočníka. „Měli jsme tady na zkoušce zahraniční hráče, ale nevyšlo to z důvodu pracovního povolení. Ale ta otázka ještě zůstává otevřená,“ konstatoval Derco.

Strategie klubu pro jaro zůstává stejná. „Chceme pokračovat v naší cestě – zabudovávat naše hráče, nedělat tolik změn a rotací. Chceme se připravovat na další ročníky, abychom byli konkurenceschopní. Aby to nebylo jednou nahoře a třikrát dole,“ zdůraznil ambice trenér 1. HFK Jiří Derco.

Parta se tmelila ve Vésce

Díky iniciativě bratrů Martina a Michala Vyskočilových vyrazil tým 1. HFK Olomouc na soustředění do Vésky. „Víme, že je to tam kvalitní. Chtěli jsme stmelit partu, proto jsem si s trenérem a vedením řekli, že by byl dobrý nápad, udělat tam soustředění,“ vyprávěl jeden z „organizátorů“ akce Michal Vyskočil.

„Kondiční soustředění by nám mělo pomoct odrazit se zase o kus dál. Tréninky byly náročné hodně se běhalo, aby měli kluci před startem jara lepší fyzičku. Určitě to splnilo účel,“ pochvaloval si fotbalista za celý tým.

Na hráče čekaly i mimofotbalové aktivity. „Kluci si mohli zahrát kulečník, ping-pong, bowling nebo kdyby měl někdo náladu, mohl si zahrát tenis nebo badminton. Rehabilitace probíhala ve wellness,“ prozradil Michal Vyskočil.

Cíle pro jaro tak mohou být ty nejvyšší. „Chceme vyhrávat a uvidíme, na jaké umístění to bude stačit. Přípravný zápas proti Vyškovu ukázal, že můžeme hrát s každým,“ upozornil Michal Vyskočil na zisk skalpu týmu MSFL a přípravné vítězství 3:2.