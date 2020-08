„Přeji si kvalitní vstup do sezony, abychom si mohli fotbal užívat,“ prohlásil Sobek, jenž svěřenci proti jednomu z favoritů divize E nastoupí v sobotu v 17 hodin.

V generálce jste uhráli po trefě Aleše Rusa cennou remízu 2:2 s Vyškovem. Jak jste nachystaní na sezonu?

Omladili jsme tým a za následek to mělo, že jsme v každém zápase přípravy dostávali čtyři branky. Naše defenzivní hra byla fatální. Museli jsme se zaměřit na to, jak převrátit hlavy hráčům, aby nepodceňovali žádné situace. Generálka dopadla dobře, dokázali jsme zavřít defenzivu a dostat ji tam, kde má být. Přitom jsme dali dva góly. Se střílením branek tolik problémů nemáme, problém byl v defenzivě. Výsledek je nad mé očekávání, jsem i spokojen se soudržností týmu.

Kdo z opor během dlouhé pauzy opustil áčko Nových Sadů?

Můžeme mluvit jen o pár hráčích. Milan Novotný je na půl cesty. Je pracovně vytížený, ale můžeme jej mít případně k dispozici, i když s menší tréninkovou zátěží. Nedává od nás ale ruce pryč. David Škoda je taky pořád členem klubu a je to zkušený hráč. Pavel Pošusta nějakým způsobem přestal fungovat a řešíme s ním, co a jak. Je to odchovanec a tím pádem důležitý hráč. Je to fotbalista, na kterém mi záleží, ale musíme vyřešit nějaké jeho osobní věci nebo postoje.

Na koho z nováčků budete spoléhat?

Přišel Adam Marčík a taky Petr Kovář, který hrál na jaře za Prostějov i druholigové zápasy. Ale je hodně mladý. Dorazil i Michal Škrabal. Z Černovíra se přihlásil Kuba Zachar, to je zkušený fotbalista, já jsem ještě chytal, když on hrál (usmívá se). Nemůžu zapomenout na bývalého druholigového hráče Martina Hirsche. Jakub Ďuríčko je zatím na Slovensku, ale měl by se mezi nás taky zařadit. Početně na tom nejsme úplně zle.

Máte za sebou soustředění v Beskydech. Splnilo svůj účel?

Vnímám některé věci, které jsou strašně důležité na hřišti a jsou zadarmo. To je semknutost, kolektiv, kamarádství. Až potom jsou nějaké vnější motivace – jako prémie. Ale bez toho kamarádství já fotbal hrát nemíním. Proto se snažím, abychom se na soustředění dostali a nějakým způsobem se poznali. Ono se to projeví i na hřišti. Korona od sebe oddělila lidi a stejně tak fotbalisty. Potom si někteří mohou myslet, že fotbal nepotřebují. Ale na soustředění jsme kluky pustili večer i do baru a oni zjistí, že jsou zpátky a že fotbal do života patří. Tréninková část je taky důležitá a tu jsme taky nezanedbali (usmívá se).

S jakými ambicemi vstupujete do nové sezony?

Abych řekl svoji představu z nitra, tak mi jde o kvalitní vstup do sezony. O to, abychom i během sezony mohli přecházet na kvalitnější hru, vyšší sebevědomí, abychom nemuseli hrát na krev a mohli zapracovávat kluky ze širšího kádru. Abychom si každý zápas nemuseli říkat: dneska musíme. Chci dobře odstartovat, pohybovat se solidně v tabulce, abychom si mohli fotbal užívat.

Konkrétní cíle tedy nedáváte?

Specifické cíle nemám, takový nejsem. Jsme strašně mladý tým, potřebujeme se herně zdokonalovat a hrát ostré zápasy. A zároveň se potřebujeme fotbal pořád učit.