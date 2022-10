Za nováčky z Baťova, kterým se v nové soutěži opravdu nadmíru daří, otevřel skóre zápasu v devatenácté minutě prvním ze svých tří gólů Jan Gojš. Vedení jim ale až do půle nevydrželo. Deset minut před přestávkou totiž vyrovnal Petr Červenka.

Hned po poločase to ale znovu vzal pevně do svých rukou Gojš. Svými góly ve 48. a 52. minutě poslal svůj tým do dvoubrankového vedení a o dvacet minut později zvýšil už na hrozivých 4:1 Patrik Šiška. Za Holici dokázal už jen zkorigovat na konečných 4:2 Tomáš Svrčina.

Olomoučané tak ze Zlínského kraje odjeli s prázdnou. A co se týče jejjich postavení v tabulce, není to o nic lepší. Jsou totiž s pouhými třemi body poslední a jedinou jejich nadějí je, že předposlední Šumperk má o pouhý bod více.

SK Baťov - 1. HFK Olomouc 4:2 (1:1)

Branky: 19., 48. a 52. Gojš, 72. Šiška - 35. Červenka, 74. Svrčina.

Rozhodčí: Mayer - Marek, Mrkvica. ŽK: Zapletal, Kraváček - Novotný, Pavelka, Doseděl. Diváci: 221.

Baťov: Medek - Bršlica, Zapletal (84. Kozubík), Skyba (46. Krajča), Gojš, Sotolář, Kraváček (46. Kadlec), Ondráš (78. Štefka), Lendler, Kašík, Šiška (78. Llanos). Trenér: Pavel Gerych.

HFK Olomouc: Machalický - Žídek, Kadlec, Buček (75. Hwedieh), Vejvoda, Novotný (63. Svrčina), Filípek (63. Nováček), Bernatík (75. Paar), Pavelka, Červenka, Tylich (75. Doseděl). Trenér: Jiří Derco.