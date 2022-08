„Přestávku po minulé sezoně jsme natáhli až do 12. července. Pak jsme sehráli se širším kádrem dvě přípravná utkání. A musím říct, že i když jsme byli nerozehraní, chuť a morálka nechyběly,“ říká novosadský kouč Rostislav Sobek.

A na co se v přípravě hlavně zaměřil? „Nejvíce asi na koordinaci s míčem, vytrvalost, sílu a také na týmovou spolupráci,“ popisuje.

Týmovost nechybí

Jedním z poznávacích znaků hry Nových Sadů byla týmovost, která dle Sobka stále přetrvává.

„Jsem příjemně překvapen, že z mužstva po přestávce pořád cítím chuť. Tak třeba po přáteláku v Kolíně jsme jeli na společný výlet do Prahy. Zahráli jsme si tam i fotbalgolf, který si hráči ze dvou třetin zaplatili sami a bylo vidět, jak všichni za sebou stojí,“ rozplýval se.

Přípraváky účel splnily

Sobkovi svěřenci odehráli tři zápasy. Třetiligovému Znojmu podlehli těsně 2:3, diviznímu Kolínu 1:4 a další divizní tým Polanku porazili 3:1.

„Přípravné zápasy svůj účel splnily. Hlavně proto, že jsme si v nich prozkoušeli různé herní varianty,“ vysvětluje.

Horší to pak bylo v MOL Cupu, v němž schytaly Nové Sady výprask 0:5 na půdě Nového Jíčína. „Myslím, že nás taková prohra může posunout směrem k větší pokoře. Hráči se vrátili trošku na zem a uvědomili si, že všichni nebudou jenom čekat, až my se uráčíme dát gól. Na sebevědomí by nás to poznamenat nemělo," snažil se i na zde najít novosadský kouč něco pozitivního.

Navíc z hráčů dál cítí motivaci. „Je nejdůležitější, že hráči mají motivaci hrát v tabulce vysoko. Mnozí mají navíc i ambice dostat se do vyšších soutěží,“ vyzdvihl.

„Pokud v týmu zůstane zdravá konkurence, kamarádství a herní kvalita, můžeme minulou sezonu vyrovnat a možná i překonat,“ uzavřel Sobek.

Změny v kádru: Přišli: Jiří Bažant, Dominik Němeček (oba Prostějov), Tomáš Škrabal (Kralice na Hané), David Dvorský (Motorlet Praha). Odešli: Marek Kirschbaum (Hranice), Martin Hirsch (Klenovice).