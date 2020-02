Na úvod zimního drilu se Holice utkala s Blanskem, vedoucím celkem Moravskoslezské fotbalové ligy, a zápas skončil z jejího pohledu výsledkem 1:6. V sobotu se holičtí fotbalisté chtěli na domácí půdě lépe popasovat s pátým týmem stejné soupeře, jenže se jim to příliš nevydařilo.

„Utkání se opět výsledkově nepovedlo, což bylo zapříčiněno jak silou soupeře, tak i fází přípravy. Motivovaný soupeř proměnil všechny situace, které si vytvořil, a byl tak velmi produktivní. Byly tam však fáze hry, které mě potěšily a je vidět, že máme stále na čem pracovat,“ hodnotil utkání na klubovém webu trenér Jiří Derco.

Za béčko Sigmy se dvakrát trefili Voleský a Baďura. Hostující celek podle názoru trenéra Augustina Chromého mohl dát i více branek.

„Derby proti HFK Olomouc jsme zvládli dobře. Od začátku jsme byli aktivní a hned od prvních minut diktovali tempo a průběh hry. Bohužel se nám nedařilo dohrát všechny akce do kvality. Hráče musím pochválit především za to, jak pracovali do defenzivní činnosti, protože soupeř si nevytvořil žádnou nebezpečnější gólovou situaci,“ citoval klubový web Sigmy trenéra.

1. HFK Olomouc – SK Sigma Olomouc B 0:6 (0:4)

Branky: 32. a 52. Voleský, 40. a 49. Baďura, 7. Spáčil, 44. Galus.

Holice: Machalický – Mi. Vyskočil, Krejčí, Hats, Krumpolz (40. Flaischman) – Bernatík, Mazouch, Stoklasa (62. Spurný), Němec – Vasyl – Ma. Vyskočil. Trenér: Jiří Derco.

Olomouc B: Trefil – Diblík (60. David), David (46. Neuer), Kotouč, Beňa – Grečmal, Spáčil, Grygar, Vybíral (30. Baďura), Galus (60. Vybíral) – Voleský. Trenér: Augustin Chromý.