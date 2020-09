„O poločase byl průvan v kabině. Řekl jsem hráčům, ať se dají dohromady, nehrají alibisticky a přitlačí v soubojích. Kluci se k tomu postavili velmi dobře. Začali hrát agresivně, přestali se dívat jeden na druhého,“ prozradil recept na klubovém webu trenér Sigmy Augustin Chormý.

Jeho mužstvo mělo vstup do zápasu katastrofální za deset minut prohrávalo o dvě branky. Nejprve se hlavou trefil Šteffl, druhý gól přidal Tulajdan. „Při první brance jsme špatně osobně bránili hráče během rohovém kopu. To by se nám nemělo stávat. V 10. minutě jsme při autovém vhazování soupeře nezajistili krajního obránce a dostali na 0:2,“ řekl Chromý.

Do přestávky se navíc trefil ještě jednou Tulajdan. Rozhodnuto? Ještě ne!

„Podařil se nám nástup do utkání, v němž jsme pak dál pokračovali. Bohužel nás v obraně trošku poznamenalo poločasové vynucené střídání Smetany,“ poznamenal kouč Nového Města Richard Zeman.

Po přestávce ovšem rychle vrátil Sigmu do hry hlavičkou po rohovém kopu Bednár. Zhruba čtvrthodiny před koncem snížil na rozdíl jediné branky po přihrávce Tandira Jan Fiala a v 80. minutě vyrovnal na 3:3 po pěkné akci z křídla Jáchym Šíp.

„Bylo vidět, že Olomouc si za lepším výsledkem opravdu šla. Pokud by se hrálo ještě déle, asi bychom šli ze zápasu bez bodu,“ uznal domácí kouč Zeman.

„Byl to zápas dvou poločasů. V prvním jsme třikrát propadli při řešení defenzivních situací. Obě mužstva chtěla po vyrovnání vyhrát, remíza ale byla logickým vyústěním průběhu zápasu,“ dodal Chromý.

SFK Vrchovina – SK Sigma Olomouc B 3:3 (3:0)

Branky: 2. Šteffl, 10. a 40. Tulajdan – 52. Bednár, 73. Fiala, 80. Šíp. Rozhodčí: Tomanec – Ogrodník, Kostelník. ŽK: Duda, Chloupek – Vepřek, Fiala. Diváci: 310.

Vrchovina: Šmída – Vašíček (87. Veselý), Hekerle, Vícha, Smetana (45. Feik) – Chloupek (75. Skalník), Michal, Šteffl, Duda, J. Švanda – Tulajdan. Trenér: Richard Zeman.

Sigma B: Stoppen – Sladký, Kotouč, Neuer, Vepřek – Grečmal (46. M. Galus), Hausknecht, Bednár (81. David), O. Hapal (46. Tandir), Šíp (87. Diblík) – Fiala. Trenér: Augustin Chromý.