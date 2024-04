„S Frýdkem jsme byli málo na míči a neměli jsme příliš možností ve vápně soupeře. Tentokrát to bylo výrazně lepší a do utkání jsme vstoupili docela aktivně,“ řekl na úvod uničovský trenér Petar Aleksijević.

A po půl hodině hry šli jeho svěřenci zásluhou Vybírala do vedení. To však udrželi jen šest minut, než kapituloval z nenápadné akce také Tomáš Uvízl, který dostal poprvé na jaře přednost v bráně Uničova před Kvapilem.

„V přípravě jsme je točili. Dal jsem šanci Kvapilovi a nezklamal mě. Teď jsem se ale rozhodl pro změnu a dát příležitost Uvízlovi, který toho pro Uničov odvedl spoustu. Chtěl jsem dát týmu impuls,“ objasnil změnu bývalý gólman a nyní trenér Uničova.

Do šaten se tak šlo za nerozhodného stavu. „Ve druhé půli jsme se chtěli pořád tlačit dopředu, ale bohužel jsme inkasovali po naší pravé straně. Přes veškerou snahu jsme gól nedali, i když jsme šance měli. Můžeme soupeři jen gratulovat,“ byl skleslý Aleksijević.

Největší příležitost měl po pasu Krče nejlepší střelec týmu Tomáš Komenda, který už obešel brankáře, ale následně jeho pokus mířící mezi tři tyče vykopl hráč ve skluzu.

„Je to obrázek toho, co předvádíme. Těžko se dostáváme do šancí a když už se do ní dostaneme, tak to špatně vyřešíme,“ smutnil Aleksijević.

Uničovu nepomohly ani návraty po zraněních. Na poslední půl hodiny nastoupili Jan Ambrozek a Jakub Vichta. „Už trénují, ale nechtěli jsme riskovat, takže po domluvě hráli jen část zápasu. Pozitivní je, že dohráli a věřím, že je budeme mít už k dispozici,“ prozradil trenér.

Bude je potřebovat, protože jeho angažmá v Uničově prozatím jako extra povedené označit nelze. V šesti duelech totiž získal jen sedm bodů z osmnácti možných za dvě výhry, jednu remízu a tři porážky. „Nemůžeme být spokojeni. Je to málo a nemůže nás to uspokojovat. Doplácíme na góly, které nedostáváme ani z nějaké šance, jsou to třeba centry, necentry. Nemáme sportovní štěstí, ale možná si ho ani nezasloužíme,“ hodnotil Aleksijević.

Uničov je pátý v dalším kole přivítá v neděli dopoledne druhé béčko Karviné.

FK Hodonín - SK Uničov 2:1 (1:1)

Branky: 37. Holek, 55. Dunda - 31. Vybíral.

Rozhodčí: Kolář - Tomanec, Vlk. ŽK: Langer, Dunda, Bohun - Koutný. Diváci: 225.

Hodonín: Petráš - Dressler, Glushach, Vorel (86. Raisigl), Sukup, Jáger (68. Guzik), Holek, Bohun, Langer (62. Švantner), Dunda, Nečas (62. Mihál). Trenér: Pavol Švantner.

Uničov: Uvízl - Diblík (47. Saňák), Sklenář (82. Suchánek), Koutný, Červeň - Vybíral, Hausknecht (60. Ambrozek), Svoboda, Javůrek (60. Vichta) - Komenda, Krč. Trenér: Petar Aleksijević.