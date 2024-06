Fotbalisté Uničova v rámci MSFL remizovali na hřišti Startu Brno 3:3. V utkání dvakrát vedli a o vítězství přišli až v poslední minutě. Nepomohl k němu ani dvougólový Jakub Svoboda.

SK Uničov - Jakub Svoboda | Foto: Jan Kvapil

Velmi dobrý vstup do utkání měli hostující hráči Uničova. Už po dvou minutách vedli zásluhou Svobody a náskok udrželi až do přestávky.

„Do zápasu jsme dobře vstoupili, měli jsme tam po prvním gólu ještě minimálně dvě, tři situace, které jsme měli lépe dohrát,“ popisoval trenér Uničova Petar Aleksijević.

Po změně stran však Start Brno rychle srovnal a v 69. minutě přišel první obrat. Domácí vedli 2:1. Nicméně radost netrvala déle než minutu. Okamžité po rozehrávce totiž podruhé v utkání udeřil Jakub Svoboda.

„Soupeř dal gól z nenápadné akce, kdy jsme si nepohlídali hráče na zadní tyči. Potom druhý z takového polobrejku a nenápadné akce, přestože jsme po vyrovnání na 1:1 jsme chtěli a byli aktivnější. Gól Svobody na 2:2 jsem pořádně ani neviděl, protože jsem chystal střídání, abychom něco změnili. Bylo však nesmírně důležité, že jsme dokázali takhle rychle zareagovat,“ věděl Aleksijević.

Uničov dokázal dokonat další obrat v utkání pět minut před koncem, když se prosadil jeho nejlepší střelec Komenda, který zaznamenal už patnáctý gól v sezoně.

Vypadalo to, že si Uničov připíše druhou výhru v řadě. Jenže v poslední minutě Start Brno udeřilo a zrodil se konečný výsledek 3:3.

„Bylo to zajímavé utkání, kterému asi remíza sluší. Jenže, když dáme venku tři góly, tak nemůžu být s bodem spokojený. Stejně tak ale nemůžu být spokojený, protože musím pochválit soupeře i náš výkon. Přesto jsme měli celkově více ze hry i více situací, které jsme mohli dotáhnout do konce. Mrzí mě, že jsme utkání nedovedli do vítězného konce. Byly tam dobré momenty “ uzavřel Petar Aleksijević.

V posledních dvou kolech, v nichž Uničov bude bojovat o konečné čtvrté míst, se střetne s dvěma týmy, které hrají o záchranu. Nejprve v neděli přivítá Bohunice a v posledním kole v rámci krajského duelu zavítá do Hranic.

TJ Start Brno - SK Uničov 3:3 (0:1)

Branky: 48. Kaláb, 69. Zikl, 90. T. Brzobohatý - 2. a 70. Svoboda, 85. Komenda

Rozhodčí: Budovič - Cieslar, P. Mayer. ŽK: Rogožan - Saňák, Ambrozek, Koutný. Diváků: 220.

Start Brno: Špelda - Kaláb, Pus (85. T. Brzobohatý), Duda, Praks, Rogožan, Drenka, Vantuch, Strnad, Zikl (78. Stropsa), Šumbera. Trenér: Robert Křivánek.

Uničov: Uvízl - Saňák, Koutný, Sklenář, Javůrek (71. Diblík) - Vybíral, Ambrozek, Svoboda, Vichta (90. Suchánek) - Komenda, Krč (71. Hausknecht). Trenér: Petar Aleksijević.