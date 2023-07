Fotbalisté třetiligového Uničova slaví postup z předkola MOL Cupu. Divizní Břidličné nadělili kanára a po výhře 6:0 v poháru pokračují. Rozhodli během dvanácti minut.

Tomáš Komenda - SK Uničov | Foto: Deník/Libor Kopl

Začátek zápasu na hřišti v Břidličné musel být o patnáct minut kvůli průtrži mračen posunut. „Bylo to nestandardní, začala rozcvička, pak přišel liják, tak se hráči schovali a potom se vrátili. Start zápasu byl ohrožen, ale nakonec se posunul asi o deset či patnáct minut,“ přiblížil situaci trenér Uničova Jiří Balcárek.

Jeho svěřenci jej ale potěšili. Ve 26. minutě vše odstartoval úvodním gólem Aleš Krč a do 38. minuty na něj navázali dvěma trefami Komenda a jednou Vichta. Ještě před přestávkou tak vedli 4:0 a o postupujícím bylo rozhodnuto.

„Terén nebyl úplně ideální, přesto jsme hráli svoji kombinační hru, kterou po hráčích chci. Dávali jsme si míče do meziprostoru i křídelních prostor. Mělo to, co chci a přenášeli jsme věci z tréninku do utkání,“ byl spokojený Balcárek.

FOTO: Bláznivý obrat s favoritem posunul Nové Sady do prvního kola MOL Cupu

Chvíli po změně stran pak udělal všech pět střídání, které mohl. „Jsem rád, že jsme brzy rozhodli a mohli jsme sestavu protočit,“ usmíval se. Naskočila také nejčerstvější posila Miroslav Sklenář.

Právě střídající Javůrek přidal z penalty v 63. minutě pátý gól Uničova a vše dokonal šest minut před koncem Svoboda trefou na 6:0.

„Jsem rád, že zápas proběhl takhle. Vyšší level ale ještě přijde s prvním mistrovským utkáním MSFL. Nesmíme se těmi výsledky uspokojit,“ říká Jiří Balcárek.

Uničov do třetí nejvyšší soutěže vstoupí v sobotu od 17 hodin duelem v Uherském Brodě.

TJ Břidličná - SK Uničov 0:6 (0:4)

Branky: 28. a 31. Komenda, 26. Krč, 38. Vichta, 63. z pen. Javůrek, 84. Svoboda

Rozhodčí: Ehrenberger - Vejtasa, Petrásek. ŽK: Dydowicz - Ambrozek, Diblík. Diváků: 100.

Břidličná: Vyklický - Ježek, Pavlíček (31. Kostera), Kirschbaum, Bala, Češek (73. Strážnický), Tögel, Dydowicz, Adamovský (56. Knapp), Mlčoušek (46. Moravec), Kryl. Trenér: René Vojtěšek.

Uničov: Kvapil - Diblík, David, Koutný (56. Sklenář), Sečkář - Vybíral (56. Saňák), Ambrozek (56. Kamas), Svoboda, Vichta (56. Javůrek) - Komenda (56. Hausknecht), Krč. Trenér: Jiří Balcárek.