„Soupeře jsem viděl dvakrát. Například, když vyhrál v Kroměříži na hladko 2:0. Bylo vidět, že mají sílu na míči a jedná se o kompaktní tým, který má dobré brejky, na což jsem kluky upozorňoval,“ prozradil Neček.

Byl to ale domácí útočník Tomáš Komenda, který v sobotu oslavil 31. narozeniny a v neděli se po dvou měsících gólově prosadil a otevřel skóre zápasu.

„Kluci si o tom určitě povídají, ale já jsem ho nechtěl hecovat a stresovat, protože když hráče přemotivujete, tak chce dát gól o to víc a dopadne to naopak,“ řekl Neček na adresu kanonýra.

Okamžitě po změně stran ale Frýdek vyrovnal. „To jsme určitě nechtěli, chtěli jsme chvilku vydržet a pak sami udeřit. Ale udělali jsme chybu na pravé straně, soupeř hru otočil, Konečný byl v dobrém náběhu a krásně to trefil pod břevno,“ popisoval branku Neček.

„Je škoda, že jsme v první půli nepřidali gól ještě z nějakého našeho brejku, zápas mohl vypadat jinak,“ dodal.

Hosté se dostali na koně a po vyrovnání svého soupeře mírně přehrávali. Čtvrt hodiny před koncem pak stačila minuta na hřišti Raabovi, aby po standardní situaci hlavičkou vývoj utkání otočil.

„Centr poslal do vápna levačkou Rubý, kope to fakt dobře. Ale podle mě stál rozhodčí špatně a neviděl, že zakončující hráč žduchl našeho a pak přes něj hlavičkoval, asi tomu gólu tedy předcházel faul, ale musím se na to podívat,“ sdělil domácí kouč.

Tomu se nepozdávala ani situace ve vápně na druhé straně, kdy se na zemi ocitl Aleš Krč.

„Nevím, proč to nepískl. Jsou to rychlé momenty a musím se na to podívat, ale podle toho, jak se Aleš rozčiloval, tak do něj asi fakt soupeř žduchl. Tohle se proti nám v Olomouci pískalo jako penalta a nebyl problém,“ přiblížil Neček.

Uničov se ale penalty přece jenom dočkal. V 84. minutě ji sudí po delším váhání a na popud asistenta za hraní rukou nařídil. Ambrozek jpokutový kop následně proměnil a srovnal na 2:2.

„Cením si toho, že jsme zvládli utkání zremizovat, je to spravedlivá dělba bodů a my ten jeden bereme, i když jsme ještě měli šance utkání otočit. Teď jedeme do Kroměříže, to bude další dobré utkání. V těchto těžkých zápasech se ukazuje charakter,“ uzavřel Jiří Neček.

SK Uničov - FK Frýdek-Místek 2:2 (1:0)

Branky: 13. Komenda, 84. Ambrozek (pen.) – 47. Konečný, 74. Raab.

Rozhodčí: Marek - Vejtasa, Julínek. ŽK: Sečkář, Krč - Konečný, Zupko, Blejchař. Diváci: 190.

Uničov: Kvapil - Koutný, Vejvoda, Bala - Vybíral (55. Diblík), Svoboda, Ambrozek, Bača, Sečkář (55. Můčka) - Komenda, Krč. Trenér: Jiří Neček.

Frýdek-Místek: Gergela – Blejchař, Massaniec, Velner, Burgo, Barkov (62. Manzia), Konečný, Kovařík (88. Nieslanik), Hykel, Zupko (73. Raab), Rubý. Trenér: Robert Pištěk.