Sigma měla lepší úvod zápasu. Yunis se ovšem teprve zastřeloval a jeho pokus zlikvidoval brankář Zádrapa hlavička stopera Neuera také gólem neskončila. Po chybě brankáře Rosic pak museli jeho spoluhráči hasit problém na brankové čáře.

Směrem dopředu se hosté osmělovali pomalu ale jistě. Nejdřív gólman Stoppen musel vyrážet nebezpečnou hlavičku a vzápětí mu pomohlo břevno po střele Dobrovodského.

Do třetice už se Rosice prosadily. Po centru se hlavou trefil právě Tomáš Dobrovodský a otevřel skóre.

Podobně hosté zvýšili náskok po změně stran. Znovu po standardce, tentokrát rozehrané signálem, skóroval přesně placírkou Vítámvás.

„Věděli jsme, že nás čeká velice těžký soupeř. Mají silový, agresivní a rychlý způsob hry, který nám nesedí. Na jejich standardní situace jsme se připravovali, ale dnes znovu ukázali, jak jsou v nich silní. To rozhodlo utkání,“ citoval klubový web Sigmy trenéra Augustina Chromého.

Domácí už totiž dokázali pouze snížit. Jakub Yunis čtvrthodiny před koncem proměnil penaltu za faul na Fialu. Více už ale Sigma nestihla.

„Myslím, že šance byly na obou stranách. My jsme své šance neproměnili. Dobře jsme vstoupili do obou poločasů, když jsme soupeře sevřeli. Bohužel pak přišlo potrestání z trestných kopů po našich hloupých faulech,“ zopakoval Chromý. „V některých situacích si naši mladí hráči počínali naivně, ale třeba u Hausknechta nebo Hapala jsem viděl zlepšení. Věřím, že na jaře takové zápasy budeme schopni dotáhnout do vítězného konce,“ dodal kouč.

SK Sigma Olomouc B - Slovan Rosice 1:2 (0:1)

Branky: 74. Yunis z pen. – 29. Dobrovodský, 55. Vítámvás.

Rozhodčí: Páral – Kulička, Ogrodník. ŽK: Galus, Baďura. Diváci: 131.

Sigma B: Stoppen – Diblík, David, Neuer, Galus (70. Beňa) – Grečmal (37. Grečmal), Hausknecht, Grygar, Hapal (61. Šdilík), Šíp (61. Baďura) – Yunis. Trenér: Augustin Chromý.

Rosice: Zádrapa – Zezula, Novák, Koláčný (77. Kugler), Černý, Pazourek (69. Sedláček), Selinger, Vítámvás (85. Kršák), Drbal, Fila (79. Malata), Dobrovodský (67. Minarčík). Trenér: Michal Kugler.