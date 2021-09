V minulém kole Uničov ztratil dva body s posledními Otrokovicemi (0:0). „V Brodě to byl podobný zápas. Rozdíl byl, že tentokrát jsme od soupeře čekali, že bude bránit v deseti na šestnáctce a bude těžké se dostat do šance, protože je tam malé hřiště.“ prozradil hostující trenér Dušan Žmolík.

A to se potvrdilo. „Kopali jsme tam centr za centrem, bušili do nich, ale nemohli jsme nic proměnit,“ pokračoval.

Fotbalovější Hanáci si ani žádnou vyloženou šanci nevytvořili. Měli pouze pár závarů či hlaviček nad. Naopak Brod hrozil z nakopávaných balonů. „Občas to tam propadlo kvůli naší špatné komunikaci,“ věděl Žmolík.

„Do druhé půle jsme šli s tím, že musíme být v klidu a oprostit se od fanoušků, kteří jsou v Brodě dost hluční a sprostí, ale zase přidají fotbalové atmosféře. Možná i to kluky vyhecovalo a šli si za výhrou,“ dodal.

A Uničov se opravdu prosadil. V 76. minutě se trefil kapitán Komenda. „Byl to šťastný gól, ale takový jsme v tomhle zápase potřebovali. Aleš Krč vracel centr před bránu takovou vysokou nohou přes hlavu a Kome to tam, ani nevím čím, dostal do brány,“ popisoval kouč.

V utkání poprvé dostala důvěru posila z Prostějova Roman Bala a v 82. minutě viděl červenou kartu, když rukou zastavil míč, který směřoval na rozběhnutého útočníka. „Vyhodnotil to tak a asi nám tím zachránil tři body,“ hodnotil Žmolík.

Ani v deseti si domácí nevytvořili výraznou šanci a Uničov si vítězství 1:0 pohlídal. „Oni vycítili šanci a my jsme mohli chodit do rychlých protiútoků. Celkově to ale bylo strašně těžké a vydřené vítězství, ale když to shrnu, tak zasloužené,“ uzavřel Žmolík.

Jeho svěřenci se navíc pyšní nejlepší obranou MSFL společně s béčkem Sigmy Olomouc. Právě tyto dva celky, které v devíti zápasech inkasovali pouze šestkrát, se střetnou v neděli v 10.15 na půdě Uničova ve vzájemném duelu.

„To jsem ani nevěděl. Dříve jsme dávali hodně gólů, ale trápilo nás také to, že jsme jich dost dostávali. Teď jsou na nás soupeři nachystaní a tolik jich nestřílíme, ale zároveň jsme se zlepšili v defenzivě. Ale nepřikládám tomu velkou váhu, je to dobře pro kluky, ale příští zápas může klidně skončit nějakou přestřelkou,“ vyjádřil se Žmolík.

ČSK Uherský Brod - SK Uničov 0:1 (0:0)

Branka: 76. Komenda

Rozhodčí: Hubený Lukáš – Silný Zdeněk, Kulička Radek. ŽK: Josefík, Mančík – Komenda. ČK: 82. Bala (UNI). Diváci: 230.

Uh. Brod: Jícha – Pavlíček, Lorenc, Košák, Gettler (71. Michalec), Josefík, Šmatelka (71. Jaroněk), Vrága, Nevařil (86. Mančík), Flasar, Váňa (10. Venený). Trenér: Martin Onda.

Uničov: Kalina – Diblík, Bala, Koutný, Můčka - Svoboda, Ambrozek, Bača - Krč (82. Straňák), Komenda, Kamas (59. Vybíral (90+1 Šidlík)). Trenér: Dušan Žmolík.