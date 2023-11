Fotbalisté Uničova zvládli předposlední podzimní zápas MSFL. Doma s jediným krajským rivalem Hranicemi vyhráli 2:1. Zatímco domácí jsou o bod druzí, Hranice jsou na opačném pólu tabulky.

Břevno uničovského Jana Ambrozka | Video: Michal Muzikant

Pro Uničov začalo utkání nejlépe, jak mohlo. Hned ve třetí minutě získal u šestnáctky soupeře míč. Dlouhý aut poslal do vápna Koutný, míč prodloužil Komenda a na zadní tyči dal první gól v sezoně Vybíral.

„Byli jsme na utkání připraveni, věděli jsme, jak rozehrávají, chtěli jsme získávat míče vysoko, tomu jsme uzpůsobili postavení, abychom je nechali rozehrát a pak získávali míče, což se dařilo,“ začal hodnocení uničovský trenér Jiří Balcárek.

Následně měli domácí několik možností, aby duel rozhodli. Sám šel Hausknecht, břevno z přímého kopu trefil Ambrozek. Naopak Hranice si žádnou velkou šanci nevypracovaly.

Břevno Jana Ambrozka:

Zdroj: Michal Muzikant

„První gól nám pomohl, pak jsme měli další situace, které jsme nedohráli a finální řešení jsme nedotáhli do konce. Mělo to být 3:0 a mohli bychom pošetřit síly,“ byl si vědom domácí lodivod.

„První poločas, nebo spíše třicet minut jsme prospali. Domácí nás potrestali, my jsme nenabrali při autu hráče, který zakončoval. Pak nedohráli nějaké situace, díky čemuž nás nechali ve hře. Potom přišla lepší desetiminutovka a Vavřík mohl těsně před poločasem vyrovnat,“ přidal se k hodnocení trenér Hranic Radek Malina.

Uničov však přece jenom jednu nepříjemnost řešit musel. Po půl hodině musel vynuceně střídat Vojtěch Kamas a rozšířil už tak početnou marodku Uničova, na které jsou Svoboda, Krč či Sečkář.

Signál Uničova:

Zdroj: Michal Muzikant

„Je problém už to, že Sklenář musel na neobvyklý post, Hausknechta jsme také vysunuli do útoku, protože jsme nechtěli ustoupit z rozestavení 4-4-2. Měl tam dobré náběhové věci, které jsem chtěl. Mohl dát hattrick, ale nedal ani jeden gól,“ komentoval Balcárek.

Jenže Uničov ani jednu svoji šanci v branku neproměnil. A tak dostal outsider možnost s duelem něco udělat.

Hned pět minut po změně stran totiž zaspala defenziva domácích a Vojtěch Pak mířil sám na brankáře Kvapila, kterému udělal kličku a vyrovnal. „Máme široký kádr, Vojta dostal šanci a měl tam dobré věci,“ chválil střelce Malina.

„Udělali jsme chybu, naše levá strana, odkud hráč nabíhal, zaspala,“ všiml si z lavičky Balcárek.

Závar Hranic:

Zdroj: Michal Muzikant

Jenže Uničov dokázal velice rychle zareagovat a v 53. minutě už zase vedl. I tentokrát si pomohl standardní situací. Nedal gól sice přímo z rohového kopu, ale celou situaci na zadní tyči dohrál Javůrek, následně pálil Ambrozek a jeho zablokovaná střela se odrazila k Václavu Koutnému, který měl dostatek času si v šestnáctce míč zpracovat a následně jej zakroutit na zadní tyč mimo dosah gólmana Spurného.

FOTO: Holice v derby konečně skórovala a i přes oslabení ukořistila bod

„Bylo dobře, že jsme dokázali rychle zareagovat vítězství si cením, protože kluci toho mají za podzim už dost, navíc nejsme personálně v komfortní situaci,“ byl spokojený Balcárek.

„Nadřeli jsme se na gól a potom jsme takhle lacině inkasovali. Nedohráli jsme situaci na zadní tyči, neskákali do hlaviček, neobsadili jsme hráče. Uničovu jsme gól darovali,“ litoval Malina.

Následně už Uničov svého soupeře do ničeho nepustil a po výhře se dotáhl na vedoucí béčko Baníku na rozdíl jediného bodu. To Hranice prohrály potřetí za sebou a jsou kolo před polovinou soutěže třinácté. Podzim uzavřou v pátek (17.00) doma proti Slovácku B, které je o dva body za nimi šestnácté.

„Uničov už si to zkušeně pohlídal, rozkouskoval hru a měl kvalitu, aby nás do ničeho nepustil. My jsme nedokázali otočit míč z těžiště hry nahoru, abychom si něco vytvořili. Je to škoda, pro nás by byl i bod zisk. Hráči si musí uvědomit, že se můžou rovnat s kýmkoliv, ale musí hrát od první do devadesáté minuty,“ uzavřel Malina.

Naopak Uničov ještě zabojuje o titul půlmistra. Musí však v pátek od 14 hodin zvítězit na půdě Blanska a doufat ve ztrátu Baníku B v zápase s Frýdkem-Místkem, který začíná o půl hodiny dříve.

Zdroj: Michal Muzikant

SK Uničov - SK Hranice 2:1 (1:0)

Branky: 3. Vybíral, 54. Koutný – 52. Pak.

Rozhodčí: Marek – Kolář, Habermann. ŽK: David, Ambrozek, Koutný – Cverna, Grygar, Dohnálek, Rolinc. Diváci: 197.

Uničov: Kvapil – Diblík (89. Saňák), David, Hausknecht (Hausknecht), Ambrozek, Vichta (77. Michl), Komenda, Vybíral, Kamas (34. Sklenář), Javůrek, Koutný. Trenér: Jiří Balcárek.

Hranice: Spurný – Dohnálek, Vavřík (77. Červenka), Cverna, Jasenský, Grygar (63. Cagaš), Pak (77. Koláček), Beňa, Rolinc, Hapal (77. Opatřil), Vymětalík (63. Kundrát). Trenér: Radek Malina.

Nová ingredience pro Sigmu. Novákovi debut (ne)vyšel, vzpomněl si na dětství