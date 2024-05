Fotbalisté Uničova zvládli víkendové domácí utkání MSFL. S Hlučínem si poradili výhrou 1:0 po brance ze standardní situace. Ukončili tak pětizápasovou šňůru bez vítězství.

Gól Uničova | Video: Michal Muzikant

Trenér Uničova Petar Aleksijević udělal oproti předchozím zápasům změnu na brankářském postu, kdy Jana Kvapila nahradil Tomáš Uvízl. „Nevyhráli jsme pět zápasů v řadě a když se nedaří, hledáte způsoby, jak to změnit. Honza předvedl dobré i špatné momenty. Uvemu jsem i plánoval nechat závěr sezony, protože je dlouholetou oporou. Jsem rád, že se mu zápas povedl s nulou,“ prozradil.

Chyběl mu pro zranění kolene také obránce Adam Červeň, kterému pravděpodobně skončila sezona. Celkově v utkání měl trošku více ze hry Hlučín, ale velké šance nepřicházely ani na jedné straně.

„Věděli jsme, že má Hlučín kvalitu. Je na tom kombinačně velmi dobře. Na míči byl silnější, s čímž jsme počítali a soustředili jsme se na to, abychom dobře napadali, což se dařilo,“ hodnotil uničovský kouč.

Jediná a vítězná branka přišla devět minut před koncem, když Uničov rozehrál nacvičený signál při přímém kopu a mohl slavit s přispěním hlučínského Mládka, který si ve snaze zablokovat přihrávku, srazil míč do brány.

„Dělali jsme něco takového, chtěli jsme to zahrát a jsem rád, že to kluci použili. Každá taková standardka vám pomůže a nám pomohla strašně moc. Štěstí přeje odvážným. Nehráli jsme zanďoura, chtěli jsme hrát otevřenou hru. I z toho důvodu se možná štěstí přiklonilo k nám a vynahradilo se to oproti minulým zápasům,“ pokračoval Aleksijević.

Zdroj: Michal Muzikant

Uničov tak napravil středeční porážku ze Znojma 0:4 a tři kola před koncem MSFL je čtvrtý. „Je to moc důležité a cenné vítězství. Jsme ve špatné situaci vzhledem ke zdravotnímu stavu. Navíc se nám vůbec nepovedl středeční zápas, museli jsme ukázat morál a napravit to. Vrátili jsme se na vítěznou vlnu. Klukům děkuji za výkon. Ke konci zápasu hráči, kteří laborují se zraněním, dohrávali na dřeň a z tohoto pohledu jsme si vítězství zasloužili,“ uzavřel Petar Aleksijević.

SK Uničov - FC Hlučín 1:0 (0:0)

Branka: 81. Mládek vlastní.

Rozhodčí: Machorek - Slováček, Čampišová. ŽK: Kolaska, Plesník. Diváků: 189.

Uničov: Uvízl - Saňák, Koutný, Sklenář, Javůrek (66. Diblík) - Vybíral, Ambrozek (77. Suchánek), Svoboda, Vichta (90. Šembera) - Komenda, Krč. Trenér: Petar Aleksijević.

Hlučín: Murin - Hasala, Cabadaj (66. Kovala), Ptáček (75. Zajíček), Praus, Kania (75. Levčík), Plesník, Smékal, Mládek, Moučka (31. Buchvaldek), Kolaska. Trenér: Aleš Březovský.