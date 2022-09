„Nepřemýšlel jsem nad tím, že by měl být vyloučený. Udělali jsme chybu, která vyplynula z naší špatné rozehrávky a Venca to potom hasil,“ hodnotil domácí kouč Jiří Balcárek.

S prvním poločasem plném nepřesností ale spokojený nebyl. „Byl hrůzostrašný, ale ve fotbale to tak je, když na hráčích leží deka. Vidím, že v tréninku zpracovávají balóny úplně jinak. V první půli jim všechno odskakovalo a byli z toho znechucení. O přestávce jsem jim ale vůbec nenadával, spíše jsem je zklidňoval a říkal jsem, že taková utkání jsou a musíme to urvat první gólem. Že musíme víc zabrat, vyhrávat osobní souboje a potom se to rozjede a přijde i herní stránka. Ale nepůjde to naopak,“ pokračoval Balcárek.

Deset minut po změně stran se to potvrdilo. Na pravé straně potáhl míč Vichta, nacentroval na zadní tyč a Aleš Krč z voleje nedal brankáři šanci.

Osm minut nato se ve vápně nejlépe zorientoval Jan Javůrek a z malého vápna dotlačil míč do sítě. Ač hosté reklamovali ofsajd, bylo to 2:0.

Definitivum přidal devět minut před koncem svým druhým gólem v utkání Aleš Krč, který se v sezoně prosadil už sedmkrát a na nejlepšího střelce Šimona Chwaszcze z Kroměříže ztrácí jeden zásah.

„Pro nás a sebevědomí hráčů je to důležité vítězství. Pořád na kluky tlačím a vnímám, že jsou kvalitní fotbalisté, i když se některým příliš nedaří. Doufám, že se to teď odšpuntovalo a nastartujeme nějakou šňůru,“ věří Balcárek

Jednoznačné výhry 3:0 si cení o to víc, protože Uherský Brod nebyl snadným soupeřem, jelikož v minulých kolech potrápil vedoucí Kroměříž, na jejímž hřišti prohrál 2:3. Na půdě čtvrtého Hlučína pak remizoval 1:1.

„Dali dva góly na půdě lídra, který je na tuhle soutěž nadstandardní. Věděli jsme, že to nebude nic jednoduchého a vyšší výhra nám určitě pomůže. Apeloval jsem na hráče, abychom to dohráli s nulou. Byl jsem naštvaný, když jsme v závěru vypustili jednu situaci a oni šli sami na brankáře,“ uzavřel Jiří Balcárek.

Vítězství jeho tým může potvrdit už za týden v Blansku.

SK Uničov - ČSK Uherský Brod 3:0 (0:0)

Branky: 55. a 81. Krč, 63. Javůrek.

Rozhodčí: Julínek – Macrineanu, Brázdil. ŽK: Koutný, Hausknecht, Vichta – Leskovjan, Josefík. Diváci: 136.

Uničov: Uvízl – Saňák (83. Diblík), Koutný, Kirschbaum, Sečkář – Vichta, Bača (83. Ambrozek), Hausknecht (83. Svoboda), Javůrek (73. Vybíral) – Komenda (78. Kamas), Krč. Trenér: Jiří Balcárek.