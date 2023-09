Fotbalisté Uničova prožívají dobrý vstup do nové sezony MSFL. A nejen do ligové soutěže, kde jsou po šesti kolech druzí, ale také do MOL Cupu, v němž tým postoupil do 3. kola přes ligovou Karvinou.

Právě jen v poháru prozatím pálil čerstvě osmadvacetiletý Jakub Vichta. Nejprve dal jeden z gólů do sítě Břidličné v předkole, následně jedinou brankou rozhodl duel v Hranicích. V MSFL ale čekal na první zásah až do neděle. Dal hned tři a nádherné.

Dva z přímáků, když míč zakroutil přímo do šibenice a jeden vstřelil ránou z voleje pod víko na zadní tyči.

KP: Medlov už není stoprocentní, favorité vyhrávali, k vidění dva hattricky

„Takový zápas jsem popravdě ještě asi nezažil. První gól jsem kopal přes zeď a dobře to spadlo k tyči. Ten poslední jsem chtěl nejprve centrovat, ale pak jsem viděl, že tam je dost místa, tak jsem to zkusil a trefil to. Tenhle byl asi nejhezčí. Druhý gól padl po dlouhém autu, který Tomáš Komenda dobře prodloužil a na mě se vykašlal bránící hráč a já jsem tam byl úplně sám,“ popisoval své trefy Vichta.

„Konečně mi to tam padlo. Potřeboval jsem to jako sůl, protože příliš gólový nejsem, spíše branky připravuji. Snad se dostávám do klidu a roztrhne se pytel,“ dodal.

Přitom Vichta vynechal čtrnáct dní zpět utkání kvůli svalovému zranění. „Měl jsem problém se zadním stehenním svalem, což trošku pořád přetrvává. Hraji přes bolest, ale jsem takový, že dokud mám nohu, tak hraji. Byl jsem domluvený s trenérem, že odehraji nějakou minutáž a půjdu dolů, nebo si mávnu, když to budu cítit. Celkem to šlo a snad se to bude už jen lepšit. Zatím to ale do stoprocentního sprintu úplně nešlo, pustí mě to tak na devadesát. Do středy to snad doléčím,“ věří Vichta.

Už ve středu totiž čeká Uničov v nabitém programu další utkání MSFL doma proti Znojmu, v němž se pokusí přidat další vítězství. „Zatím máme super vstup do sezony. Bohužel jsme nezvládli zápas ve Frýdku-Místku, kde jsme do toho špatně vstoupili. Musíme pokračovat dál,“ hlásí bývalý hráč druholigového Prostějova.

Uničov dal Hodonínu pět krásných gólů a přeje si v poháru Spartu, nebo Slavii

Kromě soutěžního utkání se ve středu dozví Uničov také soupeře v dalším kole MOL Cupu. „Vyřadit Karvinou bylo fajn. Měli jsme poslední roky štěstí, že tady byl vždy ligoví soupeři. Hráli jsme proti nim dobrý fotbal a dokázali je potrápit. Jsem rád, že přišli diváci a je škoda, že v tak hojném počtu nechodí častěji,“ je spokojený Vichta.

Los začne ve 12 hodin a trenér Jiří Balcárek si přeje Spartu nebo Slavii. „Já si nechám své přání pro sebe. Doufám ale, že opět předvedeme pěkný fotbal, pobavíme lidi a uhrajeme dobrý výsledek,“ uzavřel dlouholetý hráč Sigmy Olomouc.