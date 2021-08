Velký obrat na výhru nestačil. Sigma se s Baníkem rozešla po vlastňáku smírně

David Kubatík





První kolo MSFL přineslo do Olomouce pikantní souboj mezi rezervami domácí Sigmy a ostravského Baníku. A že se skutečně bylo na co dívat. Zápas přinesl domácí obrat z 0:2 na 3:2, který ale nakonec tři body do tabulky neznamenal. O ty totiž svěřence trenéra Chromého obral smolný vlastní gól Václava Jemelky. Průběh zápasu také v druhém poločase ovlivnila silná průtrž mračen.

Béčko Sigmy remizovalo v domácím utkání s rezervou Baníku 3:3.Mojmír Chytil | Foto: SK Sigma Olomouc

Oba celky vstoupily do nové sezóny spíše opatrně, k čemuž jistě dopomohl i čerstvě namoklý terén. „Dnes to bylo typické první utkání. Hráči byli dle mého názoru zbytečně nervózní,“ okomentoval tuto část zápasu olomoucký trenér Augustin Chromý. Góly začaly padat v závěru první půle. V 36. minutě se chopil míče hostující Petr Jaroň, předvedl pěknou zasekávačku a z hranice vápna nedal Tadeáši Stoppenovi žádnou šanci. A to nebylo vše. V druhé minutě nastavení totiž využil zaváhání domácích obránců Petr Smékal a gólem do šatny zdvojnásobil vedení svého týmu. Čtyři tyčky. Uničov ztratil body proti oslabené Jihlavě Přečíst článek › „První gól jsme dostali po ztrátě ve středu hřiště, kdy se obránce nestihl vrátit. U druhého tam pak bylo nedorozumění, kdy spoluhráči na stopera volali „Sám!“ a on to pochopil tak, že tam už nikdo není. Bohužel tam ale byli dva hráči soupeře,“ krčil rameny Chromý. Jen co začal druhý poločas, hřiště naproti Androvu stadionu začaly znovu zkrápět kapky deště. A ty jako by pomohly domácím borcům. Už v 50. minutě se totiž podařilo snížit na rozdíl jediné branky Janu Fialovi a o 7 minut později pak hlavou vyrovnal Daniel Grečmal. Chvátal po skvostném návratu: Byl jsem trochu debil. Chci ukázat, že na ligu mám Přečíst článek › „Před druhým poločasem jsme prostřídali a vlétli do něj stylem „buď, anebo“. Srovnali jsme na 2:2 a nakonec i otočili,“ konstatoval Chromý. Postupem času se počasí nad hanáckou metropolí uklidnilo a společně s ním i hra. Když už se zdálo, že zápas míří k remíze, využil pět minut před koncem zaváhání ostravského gólmana Číže Mojmír Chytil a rozjásal stovku diváků v ochozech. Začal krajský přebor: Medlov zvládl penalty, k vidění byly dva obraty Přečíst článek › Ani to ale nebyl konec. V první minutě nastavení si totiž míč do vlastní brány smolně srazil Václav Jemelka, který tak stanovil konečné skóre zápasu na 3:3. „Po prvním poločase bych výsledek 3:3 určitě bral, ale když si dáte v 91. minutě v podstatě vlastní gól, tak jsme z toho nakonec celkem nešťastní,“ vykládal již smířlivým hlasem olomoucký kouč. „Dnes byly lepší ofenzivy než defenzivy. V tom lijáku byly navíc téměř všechny akce nebezpečné. Závěr už byl z naší strany hloupý. Ta situace ani nemusela nastat,“ uzavřel Augustin Chromý. SK Sigma Olomouc B –FC Baník Ostrava B 3:3 (0:2) Branky: 51. Fiala, 56. Grečmal, 84. Chytil - 36. Jaroň, 45+2 Smékal, 90+1 Jemelka (vl.). Rozhodčí: Kostelník – Vostřejž., Hudec. ŽK: Chytil, Grygar – Zálešák. Diváci: 103. Olomouc B: Stoppen – Jemelka, Kotouč, Slaměna (46. Grygar), Chytil, Langer, Spáčil, Galus (84. Beňa), Fiala (75. Slavíček), Grečmal (88. Bednár), Šíp (46. Uriča). Trenér: Augustin Chromý. Ostrava B: Číž – Zálešák (75. Sotorník), Harusťák, Boháč (90+3 Holaň), Jaroň, Martiník (46. Chvěja), Sanneh, Kulig, Granečný, Říha, Smékal (64. Šmiga). Trenér: Tomáš Hejdušek.