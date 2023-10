Fotbalisté Uničova byli blízko dalšímu skalpu ligového soupeře. Ve 3. kole MOL Cupu vedli nad Zlínem o poločase 1:0. Poté je ale srazilo vyloučení a penalta. S týmem Pavla Vrby tak padli po boji 1:2 a na souboj s Baníkem Ostrava v osmifinále nedojde. Duel sledovala téměř tisícovka platících diváků.

Zaplněný stadion Uničova | Video: Michal Muzikant

Favorit ze Zlína do utkání nastoupil ve velkém stylu. Zavřel Uničov u jeho šestnáctky, ale poté přišel pro tým Pavla Vrby šok. Ve 4. minutě využil nedorozumění v hostující obraně Aleš Krč a šikovně přehodil brankáře Rakovana. Uničov tak vedl rychle 1:0.

„Gól jsme si dali sami, protože jsme nebyli důrazní v osobním souboji a Uničov dohrál situaci lépe než my,“ kroutil hlavou trenér Zlína Pavel Vrba.

Poté měl velkou šanci na vyrovnání Žák, když přetlačil Davida, využil jeho chyby a šel sám na brankáře Uvízla, ten jeho střelu k tyči ale vyrazil. Zlín v první půl hodině měl jasně více ze hry, do vápna Uničova létaly centry, ale domácí obrana s přispěním Uvízla vše odvrátila.

Postupně Zlín nadále držel míč, ale do velkých šancí se nedostával. Naopak na druhé straně mohl druhý úder ligovému celku uštědřit Michl, ale trefil jen Rakovana. Ještě do poločasu mohlo být srovnáno. Tentokrát chyboval Saňák, ale Pidro trefil jen tyč. O přestávce tak Uničov těsně vedl.

Na nepříznivý stav reagoval Pavel Vrba dvojím střídáním a Zlín se ve druhé půli tlačil za vyrovnáním. Didiba s Vukadinovičem jeho hře pomohli. V 58. minutě se mu to podařilo, když míč do sítě dotlačil svým důrazem Filip Žák.

„Byly dvě situace, které rozhodly. Nejprve v prvním poločase za stavu 1:0 šel Michl sám na bránu a nedal a potom nezachycení tandemu, přečíslení našeho pravého beka a cetr do vápna, ze kterého padl vyrovnávací gól. Pak už byla vidět kvalita Zlína,“ hodnotil trenér Uničova Jiří Balcárek.

Zlín měl nadále více ze hry a jeho šance se ještě zvýšily, když viděl druhou žlutou, a tedy červenou kartu Jan Ambrozek. Uničov šel do deseti. „Je to vyloučení, nevyloučení. Nevím, jak to nazvat. Když jdete jako třetiligový tým do oslabení, tak to pak jde vidět. Bylo už těžké se posouvat a po zisku míč udržet. Rozhodčí obě situace posoudil úzkostlivě,“ řekl Balcárek.

Oslabení bez inkasování vydržel osm minut. V 77. minutě totiž přišel faul ve vápně a proměněná penalta z kopačky Vukadinoviče. V době odpískání pokutového kopu pak domácí trenér naštvaně odešel na několik desítek sekund do útrob stadionu.

Zdroj: Michal Muzikant

„Museli jsme více tvořit, což se nám nedařilo. Nebyli jsme v pohybu a všechno trvalo, bylo pomalé a Uničov si s tím v první půli poradil. Ve druhém poločase jsme se zlepšili, pomohli nám střídající hráči. Duel ovlivnilo vyloučení, ale přesto si myslím, že bychom utkání měli zvládnout ve větším klidu,“ je si vědom Vrba.

Uničov se ještě v závěru pokusil vrhnout všechno do útoku, vysunul druhého útočníka nahoru, ale vyrovnat se mu nepodařilo. Na skalp druhého ligového týmu tak nedosáhl a na souboj s Baníkem Ostrava se těší Zlín.

Hráčům jsem za výkon poděkoval. Měli jsme tam ještě nějaké situace, přešli jsme do velkého rizika do rozestavení 3-4-2. Chtěli jsme utkání zvrátit, ale nepodařilo se nám to. Pro lidi, kteří přišli, jsme odehráli dobré utkání s ligovým soupeřem,“ dodal Balcárek.

„Vždycky to tak je, že soupeř z nižší soutěže to bere jako něco víc. Když inkasujete první, je těžké to zvráti. Jsme rádi, že se to povedlo, byť výkon nebyl ideální,“ řekl Vrba.

Zajímavostí je, že za Uničov debutoval v základní sestavě sedmnáctiletý dorostenec Jakub Suchánek. Kromě toho se musel trenér Jiří Balcárek obejít bez několika hráčů základní sestavy - Jakuba Vichty, Michaela Sečkáře či Martina Diblíka. Jen na lavičce pak zůstal Martin Vybíral či po zranění se vracející Jakub Svoboda.

„Těžko říct, jestli bychom s nimi postoupili. Ale chyběli nám rychlostní typy hráčů,“ uzavřel Jiří Balcárek.

Zdroj: Michal Muzikant

SK Uničov - FC Zlín 1:2 (1:0)

Branky: 4. Krč - 58. Žák, 77. z pen. Vukadinovič.

Rozhodčí: Volek – Antoníček, Žurovec. ŽK: Ambrozek, Koutný, Komenda, Michl - Bartošák, Černín, Reiter. ČK: 69. Ambrozek (Uničov). Diváci: 940.

Uničov: Uvízl – Saňák, Sklenář, David, Ambrozek, Komenda, Michl (57. Hausknecht), Suchánek (46. Vybíral), Krč, Javůrek (81. Kamas), Koutný. Trenér: Jiří Balcárek.

Zlín: Rakovan – Pidro (88. Číž), Reiter, Žák, Drame (46. Didiba), Cedidla, Černín (70. Fantiš), Ndiaye (46. Vukadinovič), Kolář, Bartošák, Janetzký (90+1. Švach). Trenér: Pavel Vrba.