Jak se rodil váš přestup do Uničova?

S Hranicemi jsme v minulé sezoně spadli z MSFL a já jsem se chtěl ještě udržet na třetiligové úrovni. Měl jsem nabídku ještě z jednoho týmu, ale rozhodl jsem se pro Uničov, který hraje vždycky v tabulce nahoře. Věřím, že to byl správný krok, protože hlavní pro mě byly ty ambice. Navíc tady spoustu kluků znám, všichni tady prošli Sigmou.

Uničov o vás měl zájem už v minulosti. Proč to nevyšlo?

Bylo to asi dva, tři roky zpět. V tu chvíli jsem se nějak rozhodl pro Hranice. Tehdy jsem si nevěřil, že bych v Uničově pravidelně hrával. V Hranicích jsem viděl víc šancí se prosadit do základní sestavy.

Zmínil jste sestup. Jak jste jej kousal?

Bylo to těžké. Sešli jsme se dobrá parta, kabina byla skvělá, táhli jsme za jeden provaz, ale úplně nám to nešlo na hřišti.

V Uničově jste rovnou naskočil do základu a patříte mezi důležité články záložní řady. Překvapilo vás to?

Celkem ano. Nijak jsem s tím nepočítal a čekal jsem, že si budu muset vybojovat nějakou pozici a přesvědčit trenéra o tom, že na to mám. Přece jen jsme hráli s Hranicemi spodek třetí ligy, tady se hrál vrch. Každopádně jsem za to rád.

Jak se vám v Uničově líbí?

Je tu super parta, výsledkově se relativně daří a jsme nahoře, takže je to fajn. V Uničově je to hodně velký skok oproti Hranicím. Tam bylo spoustu mladých kluků a i tréninkově je tady větší úroveň.

Ve čtyřech zápasech jste dal dva góly, v minulých sezonách jste za celý rok dával jeden, někdy žádný gól. Čím to?

Sám jsem překvapený, jak mi to tam teď ze začátku padá. Jsem rád, že mi to tam dvakrát spadlo, protože jsem dával vždycky maximálně jeden gól za sezonu. Bude to ale určitě drahé.

Také jste ale ve čtvrtém zápase viděl červenou kartu.

V tu chvíli mi přišlo, že jsem to musel udělat. Byl závěr a stav byl 1:1. Nikdo neměl žádné šance a najedou běželi sami na bránu, tak jsem zvolil faul a brali jsme alespoň bod. Byla by škoda z tama jet bez bodu gólem z devadesáté minuty, protože už bychom neměli čas reagovat. V tu chvíli jsme nepřemýšlel, jestli to bude mít vliv na mé místo v sestavě. Důležité byly body pro tým.

V minulé sezoně jste dostal 21 žlutých karet a 1 červenou. To je docela unikum.

Bylo to tím, jak člověk hraje o sestup, tak má nervy. Celý týden se na zápas chystáte a pak se to po patnácti minutách celé sesype a už se to v té hlavě pere. Bylo tam spoustu zbytečných karet za kecy s rozhodčími, další pak zase za fauly.

Osmnáct žlutých dostal v minulé sezoně nyní už váš parťák Honza Ambrozek. Říká vám k tomu trenér něco?

Měl vtípky, ať se krotíme, protože jsme měli dohromady skoro čtyřicet žlutých. Věřím ale, že teď budu mít méně, protože hrajeme o ten vršek. Už ty zápasy jsou klidnější, jsme v nich dominantnější. Není to tak, že jste sedmdesát minut bez balonu a běháte. Loňský rok byl extrém v tomhle.

Zastavme se ještě u vaší minulosti v Sigmě, naskakoval jste za béčko. Co chybělo tomu, abyste pokročil do áčka?

Asi moje kvalita. Šancí jsem dostal dost. Ale nikdy jsem ji nedokázal úplně využít.

Máte ještě nějaké ambice?

Myslím si, že kdyby se něco objevilo, ještě bych se do té druhé ligy chtěl vrátit. Hrál jsem ji půl roku a ještě bych si to určitě zkusil. Teď jsem ale v Uničově a chceme hrát co nejvýš a klidně se porvat o postup do druhé ligy. Třetí liga je vyrovnaná a není tam lehký soupeř.