„V dnešním utkání si kluci zahráli skutečně s chutí, tak to má být,“ říkal po zápase dobře naladěný olomoucký kouč Augustin Chromý.

A bylo to opravdu tak. Olomoucký brankostroj nastartovali v 10. a 12. minutě Jan David s Filipem Uričou, čímž dodali svému týmu na kopačky potřebnou dávku klidu. „Na první dva góly jsme jim v podstatě nahráli tím, že nás dostali pod tlak,“ krčil rameny šumperský trenér Zdeněk Opravil.

A zápas pokračoval. Ve 25. minutě zvýšil olomoucký náskok znovu Filip Uriča a za další dvě minuty, po faulu na Ricarda, proměnil nařízenou penaltu Tomáš Langer. Výsledkem 4:0 pak první půle skončila.

Stoper Vít Beneš: Nová smlouva? Může se stát, že v létě v Olomouci skončím

„Když jsme ze začátku vstřelili několik branek, měl jsem trochu strach, že tempo zápasu opadne, ale díky tomu, že je v kádru velká konkurence a navíc hrálo také pár hráčů z áčka, tak i ti ostatní prostě museli hrát naplno. Chci, aby byli vděčni za každou minutu strávenou na hřišti. To platí jak proti Šumperku, tak potom dvojnásob v mistrovských utkáních,“ poznamenal Chromý

A skutečně ani po přestávce Hanákům jejich střelný prach nezvlhnul. V rozmezí 51. a 59. minuty se postupně trefili Tomáš Langer, Matěj Hadaš a David Kašpárek. V tuto chvíli už na hřišti nebylo jasno už jen o jedné věci. Padne desítka?

„Jsem velice spokojen s tím, že i přes to, že jsme stále v plném tréninku a minulý týden jsme poměrně dost běhali, tak naše hra nabírá na fotbalové kvalitě a některé akce a vstřelené branky byly skutečně hezké,“ liboval si Chromý.

Těžký začátek a výtky od trenérů. Matoušek musel celý podzim pracovat

„Hráli jsme s třetiligovým týmem, který byl doplněn i o hráče áčka. Za to jsem jenom rád. Soupeř dle očekávání prokázal ohromnou kvalitu na míči, pracoval dynamicky a nedělal mu problém první dotyk s míčem. Pro nás jsou tato utkání dobrá k tomu, že se od takových hráčů můžeme učit,“ doplnil Zdeněk Opravil smířlivým tónem.

Do branky Vojtěcha Pitroně se pak ještě trefili Adam Bednár a podruhé dvojice Hadaš, Kašpárek. I poslední otázka tohoto střetnutí tedy byla zodpovězena. Rezerva olomoucké Sigmy porazila divizní tým Šumperku vysoko 10:0.

„Když se vyhraje 10:0, tak někdo může říct, že to byl zbytečný zápas. S tím já ale nesouhlasím. Je totiž spousta věcí, které se v takových zápasech dají natrénovat. Dá se do nich přenést také spousta akcí z tréninku. A je jedno, zda je to proti Opavě nebo proti Šumperku,“ uzavřel své hodnocení Augustin Chromý.

Hrát za Uničov je čest, budu vzpomínat s vděčností, říká Koutek o svém konci

SK Sigma Olomouc B – FK Šumperk 10:0 (4:0)

Branky: 12. a 25 Uriča, 25. Uriča, 27. (pen.) a 51 Langer, 55. a 64. Hadaš, 59. a 80. Kašpárek, 10. David, 69. Bednár.

Olomouc: Stoppen – Slavíček (60. Twardzik), David (60. Sklenář), Hubník (45. Bednár), Sláma (60. Beňa) – Hadaš (75. Galus M.), Sedlák (45. Vymětalík), Langer (65. Hapal), Uriča (45. Fabiánek), Ricardo – Fiala (45. Kašpárek). Trenér: Augustin Chromý.

Šumperk: Pitron – Barčík, Liďák, Purzitidis, Stlloukal, Smrž, Lavrovič, Strat, Žák, Podhorný, Regner. Střídající ve 46. minutě: Musilek, Nimrichtr, Linet, Kotzmann. Trenér: Zdeněk Opravil.