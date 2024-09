Celý týden v šatně fotbalového Uničova řádila viróza, která vyřadila některé hráče z tréninku i pohárového střetnutí v Bílovci, který Uničov na penalty nezvládl. V den zápasu navíc ráno vypadl také brankář Král.

„Když jsem se vzbudil, měl jsem od něj zprávu, že také lehl a nebude schopný chytat,“ prozradil trenér Petar Aleksijević.

Ten tak musel reagovat a mezi tři tyče postavil Kvapila. „Celkově nás to ovlivňovalo v tréninku. Ale oproti poháru jsme měli více hráčů k dispozici. Přesto klukům, kteří netrénovali rychleji ubývají síly a sáhli si na dno,“ pokračoval uničovský kouč.

První poločas se hrál téměř bez šancí a každý tým zahrozil jednou. Komendovu střelu placírkou soupeř vykopával z čáry. Hosté svůj brejk zakončili střelou nad.

Standardka Uničova | Video: Michal Muzikant

Do druhé půle poslal Aleksijević Svobodu a byl to dobrý tah, protože po chvilce byl v úniku stažen a Uherský Brod šel do deseti.

„Byl celý týden mimo, až v sobotu se sám proběhl a rozhodl se, že bude chtít pomoct. Ve druhém poločase byla jeho přítomnost cítit. Dobře vyplňoval prostor, kde jsme ztráceli v první půli míče,“ chválil kouč.

Přesilovku Uničov zužitkoval dvakrát. Nejprve se po rohu trefil kapitán Komenda a v závěru pečetil výhru Uničova Hausknecht.

Gól Uničova proti Uherskému Brodu | Video: Michal Muzikant

„Věděli jsme, že je to tvrdý mančaft, který dobře brání. V první půli byli dobře organizovaní. Těžko jsme hledali cesty k brance. Když už jsme se tam dostali, tak jsme byli málo důrazní ve vápně, nebo jsme hledali složité řešení v zahuštěné obraně. Byli jsme aktivnější, v druhém poločase jsme soupeře více tlačili, pomohlo nám vyloučení. Nebylo to tolik fotbalové, ale kluky musím pochválit. Tři body doma s Uherským Brodem byly povinností. Výhra nám dává vítr do plachet a do práce,“ byl spokojený.

Uničov tak doma vyhrál i třetí letošní utkání. Nyní jej čekají dva duely venku.

Konec zápasu Uničov - Uherský Brod | Video: Michal Muzikant

SK Uničov - ČSK Uherský Brod 2:0 (0:0)

Branky: 66. Komenda, 84. Hausknecht

Rozhodčí: J. Mayer - Slabý, Habermann. ŽK: David - Mančík. ČK: 51. Pus (UB). Diváků: 196.

Uničov: Kvapil - Červeň (89. Sklenář), Koutný, David, Javůrek (86. Ševčík) - Ambrozek, Grygar, Hausknecht - Werani (46. Svoboda), Komenda, Suchánek (64. Diblík). Trenér: Petar Aleksijević.

Uherský Brod: Kohoutek - Votava (81. L. Šipoš), Pus, Miklík, Lorenc, Obdržálek (81. Sedláček), Mančík (54. Pochylý), Novotný (74. T. Šipoš), Leskovjan, Flasar, Bulko (74. Vrbka). Trenér: Miroslav Ondrůšek.