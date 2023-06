Středa 24. května byl šťastným dnem pro Jaroslava Saňáka. Proti Velkému Meziříčí naskočil v 70. minutě do 26. utkání v sezoně za třetiligový Uničov. O třináct minut později už slavil, když ve skluzu nadvakrát doklepl míč do sítě na konečných 5:1 a připsal si první gól v MSFL.

„Nebyl úplně standardní, ale naběhl jsem si tam a Honza Javůrek hezky nacentroval. Mám z toho dobré pocity,“ usmíval se Jaroslav Saňák.

„Spočítáme mu to, to má jasné. Sice studuje, ale tak si půjčí od rodičů,“ smál se kapitán Uničova Tomáš Komenda, že Saňák bude muset zaplatit za premiérovou trefu do kasy.

„Nemůžu u nás čerpat slevu studenta, nic takového nemáme, ale půjčka od rodičů také nebude nutná,“ reagoval mladý fotbalista.

Ten měl více důvodů k radosti. „Ještě jsem zvládl poměrně náročnou zkoušku ve škole, takže to byl dobrý den,“ prozradil.

Právě kvůli studiu všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se stěhoval před sezonou ze Sigmy Olomouc do Uničova. Téměř celou mládežnickou kariéru totiž strávil právě v Sigmě.

„Odcházel jsem tam z Uničova asi v deseti letech. Vrátil jsem se, protože jsem dostal od Uničova nabídku jako první a krásně jsem to skloubil se školou. Všechno mi vychází časově a jsem rád, že mi klub poskytuje takové podmínky, abych mohl hrát fotbal alespoň na nějaké úrovni,“ říká Saňák.

A to i přesto, že ne všechny tréninky stíhá. „Je to časově náročné. Ráno jedu do školy, kde se učím, pak se vrátím na trénink a večer se zase učím. Chodím trénovat maximálně třikrát týdně, ale zvládám to. Jen volný čas skoro žádný nemám,“ přiblížil.

Nyní už má na svém kontě 28 odehraných zápasů, jen v 11 ale nastoupil v základní sestavě. „Jsem tady spokojený, i když minutáž by mohla být lepší,“ přiznal.

Jenže týmu se daří, táhl sérii třinácti vítězství v řadě, takže je složité se do úvodní jedenáctky protlačit. Navíc je to pro Saňáka první sezona v mužské kategorii. „Máme tady dobrou partu a myslím, že jsem zapadl dobře,“ věří.

Přitom v kádru Uničova příliš jeho vrstevníků není, obzvláště ne kluků pocházejících z Uničova. „Ale já to tak vůbec neberu. Kluci, kteří tady se mnou začínali v Uničově, tak snad nikdo nehraje fotbal. Jestli jo, tak někde na vesnici. Fotbalově jsem navíc vyrostl v Olomouci,“ uznal.

Za tamní béčko naskočil do třetí ligy jednou, po následném postupu už si ale FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU nevyzkoušel. „Primárním cílem bylo studovat, takže jsem se rozhodoval v závislosti na tom. Asi bych teoreticky v béčku Sigmy mohl pokračovat, ale zvolil jsem to takhle, protože tam bych měl minutáž stoprocentně menší, jestli vůbec nějakou. Takhle můžu doplňovat fotbal a studium,“ uzavřel Jaroslav Sańák.

