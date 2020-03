Po vydatných deštích bylo uničovské hřiště podmáčené. Nakonec se počasí umoudřilo a celky ze špice třetí ligy mohly změřit síly.

Na těžkém terénu však oba soupeři příliš dobrých fotbalových akcí nenabídli. Diváci sledovali mnoho ztrát a nepřesností.

„Bylo to dáno jednak měkkým a hrbolatým trávníkem. My jsme na něm navíc byli jen dvakrát část tréninku. A potom také tím, že v přípravě hraje každý nebojácně a otevřeně. Tady už šlo o body,“ viděl příčiny nepříliš atraktivního obrazu hry trenér Uničova Dušan Žmolík.

Jeho tým musel v prvním poločase řešit jednu obrovskou šanci Blanska, když hosté ani na třikrát z malého vápna nedostali míč do sítě. Fantasticky se vytáhl brankář Uvízl a jednou střelu zblokoval Purzitidis.

„V prvním poločase soupeř trošku hrozil. Hlavně po křídlech, kde měl rychlé hráče, to jsme ale v druhé půli eliminovali,“ pochvaloval si domácí kouč.

A radost měl ještě ze vstřelené branky. Aleš Krč pronikl po levé straně z poloviny hřiště až k rohovému praporku, odkud krásný centrem našel Komendu a ten hlavou udeřil. 1:0.

„Ta akce byla fantastická od začátku až do konce. Alde se nechtěl nechat faulovat a všechno ustál,“ chválil Žmolík.

V závěru zápasu ještě Blansko zahrozilo, když mělo k dispozici tři rohy za sebou.

„Mají vysoké hráče, ale standardky jsme dnes zvládali dobře. Pomohl nám i brankář Uvízl, který hodně centrů posbíral,“ pokračoval Žmolík.

Potom už fotbalisté kolem exligového Harise Harby nic nevymysleli.

„Nechystali jsme se na něj nijak speciálně. Chtěli jsme se připravit hlavně sami na sebe,“ prozradil.

V úplném závěru ještě domácí Strnad odmítl gólovou pojistku.

„Do mnoha šancí jsme se nedostali, protože jsme chtěli před šestnáctkou vymýšlet a na tom terénu to bylo těžké. My i soupeř jsme chtěli hrát fotbal, což bylo důležité, protože kdyby sem přijel někdo jen bránit, mohl by toho využít,“ zakončil Žmolík.

Uničov zůstal na čtvrté příčce MSFL a náskok vedoucího Blanska stáhl na tři body.

SK Uničov – FK Blansko 1:0 (0:0)

Branka: 55. Komenda. Rozhodčí: Antoníček – Zaoral, Silný. ŽK: Purzitidis, Ambrozek, Bala – Holiš, Klusák, Štrombach, Harba, Lahodný. Diváci: 380.

Uničov: Uvízl – Seibert (77. Kasal), Bala, Můčka, Purzitidis – Ambrozek, Bača, Svoboda (71. Vasiljev) – Vichta (83. Strnad), Komenda, Krč. Trenér: Dušan Žmolík.

Blansko: Doležal – Huška, Bartalomeu (63. Ilko), Harba, Štrbák, Lahodný, Holiš (58. Štrombach), Buchta (85. Tulajdan), Žák (68. Přerovský), Klusák, Sukup. Trenér: Zbyněk Zbořil.