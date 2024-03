Úvodní poločas držely Kozlovice s Uničovem krok a prohrály jej pouze 0:1. „Tráva byla v rámci možností dobře připravená. Zápas splnil účel pro nás i soupeře. Šlo nám o to, abychom vyzkoušeli ještě nějaké varianty, které jsme chtěli dostat do týmu. Kozlovice chtěly hrát. Postupem času jsme se dostávali do tempa. Po první gólu jsme přebrali otěže zápasu do svých rukou. Měli jsme šance, dávali góly a přístup hodnotím dobře. Kluci do toho dali emoci i nasazení,“ byl spokojený uničovský trenér Petar Aleksijević