Ke změně na trenérském postu však nesáhl. Naopak Aleksijević přivítal v přípravě spoustu hráčů. Kádr však zaznamenal citelný odchod. Do Olešnice zamíří dlouholetý kanonýr Aleš Krč, který v Uničově střílel branky čtrnáct let. Na jaře však 33letého střelce kouč několikrát opomenul ze základní sestavy.

„Za ty roky se s ním rozloučíme. Měli jsme o něj zájem, ale čeká rodinu, začíná stavět barák a říkal, že by to nestíhal,“ objasnil Nezval.

Druhou oporou, kterou může Uničov ztratit je Martin Vybíral, který kromě pěti branek spoustu gólů připravil a byl nejlepším mužem v uničovském dresu za uplynulý ročník. Vybírala si vytáhl do přípravy sportovní ředitel Prostějova Jiří Balcárek, který jej ze svého působení v Uničově dobře zná. Jestli se ofenzivní záložník do druholigového kádru prosadí, se teprve uvidí. Kvůli pozdějšímu konci MSFL naskočil Vybíral do přípravy později. Jasno o jeho dalším působení by mělo být po víkendu, kdy Prostějov odehraje generálku na Chance Národní Ligu právě v Uničově (sobota, 10.15).

Uničov však hlásí také příchody. Z Hranic, které sestoupily do divize, přichází záložník Daniel Grygar, o kterého klub stál již v minulosti. Druhým novým mužem by mohl být 19letý krajní hráč Vojtěch Werani z Jablonce, který míří studovat do Olomouce. Ten má zkušenosti z ČFL a zapsal dokonce jeden start v nejvyšší soutěži. Angažmá v Uničově se ale prozatím řeší.

„Dalšími posilami pak jsou zranění hráči, kteří se vrací do tréninku. Ač ještě všichni nemůžou jít naplno, tak už to nebude na dlouho,“ řekl Nezval. Zpět se vrací po dlouhé rekonvalescenci s křížovým vazem Michael Sečkář. Dále část uplynulé sezony vynechali také Jan David, Adam Červeň či Vojtěch Kamas.

Z hostování v divizním Šumperku se pak vrací útočník Miloš Šidlík. „Odešel Krč a obě strany to chtějí zkusit,“ popisoval Nezval.

Ve hře je pak ještě jedna posila. K tomu se do přípravy s áčkem zapojilo hned pět dorostenců - Vorlický, Šembera, Třeštík, Suchánek, Kovář a Vojtek.