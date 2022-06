Přesto do zápasu v Novém Městě vstupoval jako favorit, Vrchovina už měla jisté, že skončí na šestnáctém místě a sbírala spíše porážky.

Jenže do středečního utkání vstoupila lépe. Hned v první minutě se musel zaskvět brankář Uničova Tomáš Uvízl.

„Začneme nahecovaní, chceme hrát, ale potom uděláme chybu ve středu hřiště a hráč se objeví sám před gólmanem. Uve chytil čistý gól,“ popisoval uničovský kouč Jiří Neček.

Ve 22. minutě už ale napravit chybu svých spoluhráčů nedokázal. „Udělali jsme minelu, otevřel se nám střed, kde zaspali záložníci a osamocený Sytař dal gól,“ kroutil hlavou Neček. „Dostáváme venku příšerné branky, protože je soupeři většinou nabídneme,“ dodal.

Po půl hodině hry ale dokázal srovnat po rohovém kopu hlavou Tomáš Komenda. „Dostali jsme se do zápasu a začal náš boj se šancemi,“ přiblížil trenér.

Největší příležitost měl Jakub Svoboda, ale trefil pouze protihráče. „Měl před sebou prázdnou bránu, ale ještě si to přehazoval. Tutovek jsme měli několik,“ věděl Neček.

Ale jeho svěřenci žádnou nevyužili. Naopak z protiútoku udeřila v sedmdesáté minutě Vrchovina. „Náš hráč to měl odkopnout, ale soupeř jej předběhl. Ještě jsme ho dokázali vytlačit, ale potom jej necháme otočit a on přehodí gólmana,“ nechápal Neček.

„Je to alarmující, tohle se nám nesmí stávat. Člověk pak hledá, co je špatně, ale občas je to jen o tom, aby si kluci vzali zodpovědnost a odehráli to poctivě. Začátek jara jsme měli dobrý, ale konec nám nevyšel. Nejsem spokojený a nelíbilo se mi to,“ hodnotil Neček.

I přes několik šancí tak Uničov končí sezonu porážkou 1:2. „Řeknu to na rovinu. Když máte tolik šancí a nedáte gól… Mělo to skončit naopak, ale rozhodlo naše bránění a že jsme se neprosadili,“ uzavřel Jiří Neček, který s týmem obsadil sedmé místo.

SFK Vrchovina - SK Uničov 2:1 (1:1)

Branky: 22. Sytař, 70. Matulka – 30. Komenda.

Rozhodčí: Soukal – Bělák, Slabý. ŽK: Partl, Michal – Ambrozek, Koutný. Diváci: 210.

Vrchovina: Doležal – Vícha (83. Hekerle), Černý, Svoboda (55. Bača), Batelka, Partl (90+1. Hlaváč), Michal, Sytař, Trojánek, Matulka, Novotný. Trenér: Pavel Procházka.

Uničov: Uvízl – Koutný, Vejvoda, Bala – Diblík (73. Vybíral), Ambrozek, Svoboda (85. Můčka), Bača (73. Kamas), Sečkář – Komenda, Krč. Trenér: Jiří Neček.