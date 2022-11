„Byli jsme po celý zápas lepším týmem. Těší mě, že to bylo takové potvrzení fotbalovosti, že jsme byli lepší v poli. Měli jsme dobrý vstup do utkání a bylo tam několik situací, ze kterých jsme měli vystřelit a dát gól,“ začal hodnocení kouč Jiří Balcárek.

V první půli se jeho svěřenci branky ještě nedočkali. Po změně stran už ano. Po hodině hry kombinovali Uničovští na pravé straně, až se míč dostal na hranici penalty k Aleši Krčovi, který tváří v tvář brankáři uspěl.

„Soupeř po inkasované brance hrál stylem, že nakopával míče do vápna. Vyvinul tlak, párkrát nám to tam propadlo a měli jsme štěstí. Ale povedlo se nám to uskákat. Celkově bylo úkolem pohlídat střelce Přerovského a standardní situace, z nichž mohly Rosice kdykoliv udeřit, protože mají z deseti hráčů sedm vysokých. Povedlo se nám to,“ liboval si Balcárek.

A v nastaveném čase Uničov své vítězství potvrdil druhou brankou. Po brejkové situaci tři na jednoho zakončoval opět Krč a znovu úspěšně. Uničovský kanonýr tak dal už dvanáctý gól v sezoně a v tabulce střelců je o gól druhý.

„Domácí už hráli vabank. Celkově to bylo ale zasloužené vítězství, protože Rosice neměly za celou dobu vyloženou šanci. My jsme hráli dobrý fotbal a kluci odevzdali jeden z nejlepších výkonů za dobu, co jsem se vrátil do Uničova. Jsem rád, že jsme to potvrdili i gólově,“ pokračoval v hodnocení kouč.

Uničov tak po šestnáctém kole poskočil na šestou příčku. Posledních šest duelů navíc neprohrál a hned čtyři z nich vyhrál. V posledním podzimním kole přivítá netradičně v sobotu v 13.30 na domácím stadionu lídra z Kroměříže.

„Kluci jsou teď v herní pohodě. Máme před sebou poslední domácí utkání, které budeme chtít odpracovat a ukončit podzim dobrým výsledkem,“ uzavřel Jiří Balcárek.

FC Slovan Rosice - SK Uničov 0:2 (0:0)

Branky: 60. a 90+4. Krč.

Rozhodčí: Proske – Kolář, Bělák. ŽK: Diblík, Kvapil, Kirschbaum. Diváci: 235

Rosice: Drobek – Černý, Zezula, Buchta, Sedláček (79. Drbal) – Kulík (72. Krejčí), Novák – Dobrovodský (61. Kozel), Kršák, Fila (61. Kotásek) – Přerovský. Trenér: Petr Čuhel.

Uničov: Kvapil – Diblík, Koutný, Coufal, Sečkář – Vybíral (73. Saňák), Svoboda (89. Hausknecht), Ambrozek, Vichta (89. Kirschbaum) – Komenda (82. Kamas), Krč. Trenér: Jiří Balcárek.