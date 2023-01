Právě seznamování v kabině příliš nebylo, vlastně nemuselo být žádné, protože účastník MSFL prozatím nehlásí žádné příchody.

„Chceme ale jednoho až dva hráče přivést. Neměli by to být kluci, kteří budou průměrní, ale měli by nás posílit a být členy základní sestavy. Prozatím s nimi jednáme a neprozradím ani posty. Zároveň však nechci, aby příchodů bylo nějak moc,“ objasnil kouč Jiří Balcárek.

Ten zároveň v kabině přivítá stejný kádr, jakým disponoval Uničov na podzim. Kromě toho, že neeviduje žádný příchod, tak ani nikdo neodešel. Tedy kromě Jakuba Coufala, který se zapojil do přípravy s druholigovým béčkem Sigmy Olomouc a sehrál také úvodní přátelský duel proti Kvítkovicím (2:0). S největší pravděpodobností by se ale do kádru Uničova měl vrátit.

Šestý celek MSFL sehraje v rámci přípravy pět přípravných zápasů. Hned při tom prvním v sobotu 21. ledna změří síly v Řepčíně právě proti béčku Sigmy Olomouc. Následovat bude měření sil s dalšími druholigisty - Vyškovem a v polovině února se postaví Prostějovu. Mezi těmito dvěma duely mají uničovští fotbalisté na programu ještě utkání s béčkem Baníku Ostrava (jediné utkání doma). Generálku sehraje Uničov proti diviznímu Šternberku 25. února a duel by chtěl sehrát na přírodní trávě. Čas a místo je ještě v jednání.

První ostrý zápas pak má Moravskoslezská fotbalová liga naplánován na 5. března a Uničov zajíždí na půdu Kvítkovic.

Přípravné zápasy Uničova

Sobota 21. ledna 10:00 Sigma Olomouc B - Uničov (UT Řepčín)

Sobota 04. února 11:00 Vyškov - Uničov

Sobota 11. února 11:00 Uničov - Baník Ostrava B

Sobota 18. února 10:00 Prostějov - Uničov

Sobota 25. února Šternberk - Uničov (čas a místo bude upřesněno)