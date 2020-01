V úterý zahájili zimní přípravu také fotbalisté Uničova. Pod vedením trenéra Dušana Žmolíka se sešel takřka kompletní podzimní kádr čtvrtého týmu tabulky MSFL.

Fotbalisté SK Uničov. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Chyběl jen Lukáš Hapal, který se vrátil po hostování do Třince, kde se pokusí prosadit do druholigového kádru. „Uvidíme, jestli se mu to podaří. Kdyby ne a chtěl by pokračovat dál v Uničově, tak si myslím, že bychom se tomu nebránili. Je to otevřená věc,“ prozradil Dušan Žmolík.