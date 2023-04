Skvělý start do zápasu. Jinak se to ani popsat nedá. Uničov šel hned v úvodní minutě hry do vedení, když dlouhý pas za obranu zužitkoval kapitán Komenda, který přeloboval bývalého spoluhráče Marka Kalinu. „Obránci se špatně zajistili, asi nekoncentrace,“ zlobil se nový trenér Kvítkovic David Rojka.

„Bylo to asi ve třicáté nebo čtyřicáté sekundě. Určitě nám to pomohlo a měli jsme díky tomu dobrý vstup do utkání, potom se duel odehrával spíše uprostřed hřiště,“ říkal trenér Uničova Jiří Balcárek, který mohlo oproti předchozímu utkání využít také služeb stoperů Václava Koutného a Jakuba Coufala.

„Je příjemné, když se kluci po zranění vrací. Máme pak více možností,“ potvrdil.

To jeho protivník David Rojka, který přišel z Přerova do Kvítkovic před týdnem a byl to pro něj první zápas na lavičce Kvítkovic, jelikož páteční duel se Znojmem byl odložený, tak spokojený být nemohl.

„Je tady hodně zraněných hráčů. Neměl jsem útočníka, takže jsme hráli 4-6-0. Navíc první gól nás hodně přibrzdil. Od 25. minuty jsme se ale dostali na balón a byli jsme malinko lepší,“ hodnotil.

„Nový trenér dodá týmu vždy nějaký impuls. Pro mě bylo navíc těžší soupeře načíst, ale sledoval jsem jeho zápasy a věděl jsem zhruba postově, jací hráči tam hrají. Nepočítali jsme, že jim budou chybět útočníci, jinak jsme sestavu celkem věděli. Nevěděl jsem ale úplně, co čekat od nového kouče, takže jsem si pouštěl i zápasy Přerova, abych věděl, jakým způsobem se prezentuje,“ popsal Balcárek.

Po změně stran pak jeho tým zvýšil na 2:0 zásluhou Vichty. „Hezky to tam prošel,“ uznal jeho trenér.

Kvítkovice vykřesaly naději v 75. minutě, kdy Pernatskyj proměnil penaltu. „Zbytečný faul, kdy byl hráč už vytlačený směrem k lajně,“ kroutil hlavou Balcárek.

Ale Uničovské to nemuselo mrzet. V 82. minutě získal míč ve středu hřiště Svoboda, poslal jej na Sečkáře, jehož centr levačkou uklidil hlavou do brány svým druhým zásahem v utkání Komenda a stanovil konečné skóre 3:1.

„Jsme rádi, že jsme utkání zvládli. Soupeř hraje o záchranu, navíc na tamním hřišti je těžké hrát a kombinovat. Duel provázel také silný vítr,“ dodal Balcárek.

„Opticky byla hra vyrovnaná. Neřekl bych, že byl Uničov jasně lepší. Měl čtyři šance, dal tři góly. Ve druhé půli byl dvakrát ve vápně a dal dva. My se na gól strašně nadřeme. Uničovu stačilo hrát na půl plynu a zkušeně si to pohlídal. Zvládl to v suchým triku. Po gólu na 1:3 bylo hotovo,“ shrnul Rojka.

„Jsem ale malinko zklamaný. Hodili mě sem do vody a je na čem pracovat. Nechápu, že čtyři hráči mají křeče, nevím, co je příčina, nerozumím tomu. Kde jsme? Jsou to třetiligoví hráči a budu na tom muse zapracovat. Všude, kde jsem byl, se hráči vyznačovali dobrou fyzickou kondicí. Budu na tom muset zapracovat. Je před námi dvanáct zápasů, udělám vše pro to, abychom se zachránili. Práce je hodně, ale času málo. Nastavuji nějaký pravidla, snad je hráči pochopí,“ byl značně nespokojený David Rojka, který se do statistik zapsal žlutou kartou.

„Budeme muset nastavit jinou skladbu tréninku i regeneraci. Mají potenciál, ale nenaplňují ho,“ dodal.

Pro Uničov šlo již o pátou výhru v řadě a posunul se na 5. místo. Již v sobotu jej čeká duel v Uherského Brodu.

SK Kvítkovice - SK Uničov 1:3 (0:1)

Branky: 75. z pen. Pernatskyj - 1. a 82. Komenda, 56. Vichta.

Rozhodčí: Bez karet. Diváci: 201.

Kvítkovice: Kalina - Krakovčík, Němec (71. Ilic), Vychodil (89. Buchta), Chovan, Kiška, Smékal (71. Gerža), Dziuba, Pernatskyj, Russmann (89. Jakubowicz), Waclawik. Trenér: David Rojka.

Uničov: Uvízl - Diblík (68. Coufal), David, Svoboda (86. Kirschbaum), Ambrozek (84. Kamas), Vichta (68. Javůrek), Komenda, Vybíral, Sečkář, Krč (68. Hausknecht), Koutný. Trenér: Jiří Balcárek.