Vrcholem jejich snažení byl pokutový kop, který ale Aleš Krč poslal vedle, přestože brankář šel na druhou stranu. Šanci měl také Komenda, ale sám před brankářem trefil tyč. V samostatném úniku se neprosadil ani Jakub Vichta.

„Bylo vyloženě vidět, že soupeř šel do utkání s jasnou taktikou bránit a hrát na brejky. Takový styl jsem od Bruntálu čekal. Za celý zápas vystřelil snad jednou na bránu a bylo to jen o tom, kdy dáme nějakou šanci. Kdybychom vedli v poločase 3:0, tak nikdo nemohl říct nic,“ popisoval průběh duelu uničovský trenér Jiří Neček.

Také ve druhém poločase to byl Uničov, kdo diktoval tempo. Dlouho se ale nemohl prosadit. Už se zdálo, že pohárový duel dojde až do prodloužení. To ale odmítl Aleš Krč, který napálil míč z voleje po centru do sítě a v 89. minutě posunul Uničov do 1. kola.

„Tlačili jsme a tlačili. Jsem rád, že to nedošlo do prodloužení nebo penalt. Utkání mohlo být rozhodnuto dřív, ale nedali jsme šance. Potom to ještě otevřeli a my jsme mohli přidat další gól. Takhle to pak vypadá jako trápení. Je ale dobře, že jsme postoupili. Uvidíme, jak to bude vypadat v dalších zápasech, uzavřel Neček.

V 1. kole poháru už čeká divizní Šumperk, který si poradil s Břidličnou na jejím hřišti (3:1). Oficiální hrací den je středa 17. srpna, ale termín se může změnit.

FC Slavoj Olympia Bruntál - SK Uničov 0:1 (0:0)

Branka: 89. Krč.

Rozhodčí: Bebenek – Lukašík, Godfryd. ŽK: Vojtík. Diváci: 250.

Bruntál: Studený – Kušnír, Vojtík, Hanel (82. Unverdoben), Galus, Pokorný, Rončák, Blažek, Schwarz, Goněc, Knapp (66. Slavík). Trenér: Martin Kotala.

Uničov: Kvapil – Saňák (78. Diblík), Vejvoda, Koutný, Javůrek (60. Sečkář) – Vichta (90+2. Coufal), Kamas (46. Svoboda), Hausknecht (46. Bača), Vybíral – Krč, Komenda. Trenér: Jiří Neček.