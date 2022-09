Svěřenci Jiřího Balcárka měli v nohách 120 minut z úterního pohárového zápasu s ligovou Sigmou Olomouc (2:4 po prodloužení). Proto chtěli do nedělního duelu vstoupit aktivně.

„Měli jsme tam hned v úvodu velkou šanci. Vichta byl sám před gólmanem, který jej výborně vychytal, ale to musí dávat. Chtěli jsme na ně nastoupit a myslím, že se to povedlo a soupeř dlouho neměl žádnou příležitost,“ hodnotil Jiří Balcárek.

Potom ale přišla situace, v níž stoper Jakub Coufal tahal za záchranou brzdu a ve 29. minutě viděl červenou kartu.

„Bylo tam asi špatné vystoupení na hráče a řešilo se to faulem, ale musím se na to ještě podívat na videu. Za mě červená karta byla,“ pokračoval uničovský kouč.

Jeho hráči udrželi do poločasu čisté konto a na trávníku nebylo příliš znát, že by hráli v oslabení.

„Věřil jsem, že i v deseti můžeme utkání zvládnout, ale po úterním těžkém utkání to bylo už těžké,“ prozradil Balcárek.

No, a potom přišla chyba Marka Kirschbauma, který předržel míč při rozehrávce, Pavel Juroška jej o něj obral a samostatný únik proti brankáři Uvízlovi zakončil úspěšně.

„Byly tam tři rozhodující momenty. Šance v úvodu, červená a tahle individuální chyba. Neměla by se stávat, ale na této úrovni se trestá. Jsou to ale mladí kluci, kteří se učí. Bohužel nás to stálo body,“ popisoval Balcárek.

Ten na nepříznivý vývoj reagoval trojím střídáním a Uničov přešel na rozestavení se dvěma útočníky 3-4-2. A pomohlo to. Od té doby byl častěji na míči než soupeř, který měl na hřišti o hráče více, ale branka nepřišla.

„Chyběla nám kvalita ve středu pole a útočníci z krajních prostor nedostávali balony, které bychom potřebovali. Soupeř je kvalitní na míči a je těžké se tam dostávat,“ viděl domácí trenér.

Navíc výborné utkání sehráli stopeři Slovácka Merdovič a Vincour, kteří s urostlými domácími útočníky vyhráli veškeré souboje. „Věděli jsme, že jsou kvalitní,“ potvrdil Balcárek.

Když se nemohli prosadit Uničovští, povedlo se to podruhé Slovácku. Nejprve Uvízl vyrazil pokus soupeře, který na něj šel opět sám, ale z následného rohu se prosadil Merdovič a rozhodl na konečných 2:0.

„Mužstvu nemůžu nic vytknout, kluci odmakali všechno. Hrají na maximum, chyběla tomu kvalita v zakončení a nedělat chyby, které jsme udělali dvě - před červenou a prvním gólem,“ uzavřel Jiří Balcárek.

Uničov tak zůstává na čtrnáctém místě se sedmi body. Napravit domácí zaváhání bude moci hned za týden, kdy přivítá Uherský Brod.

SK Uničov - 1. FC Slovácko B 0:2 (0:0)

Branky: 51. Juroška, 82. Merdovič.

Rozhodčí: Grečmal – Slabý, Zapletal. ŽK: Krč - Juroška. ČK: 29. Coufal (UNI). Diváci: 182.

Uničov: Uvízl – Saňák (59. Vybíral), Coufal, Svoboda (59. Hausknecht), Vichta (83. Diblík), Komenda, Bača (32. Kirschbaum), Sečkář (59. Kamas), Krč, Javůrek, Koutný. Trenér: Jiří Balcárek.