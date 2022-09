„U lajny nás tam obešel jeden hráč, dával to pod sebe a Šteffl si to zpracoval a trefil to pod břevno. Tohle by se nám nemělo stávat,“ komentoval uničovský trenér Jiří Neček.

Hosté si následně vytvořili dvě velké šance, z nichž mohli srovnat. Jenže Aleš Krč ani Tomáš Komenda neuspěli. „Aleš měl hlavičku do prázdné, ale asi mu to sjelo. Tomáš pak od Aleše dostal přihrávku za obranu, ale slabou střelou trefil jen rukavice brankáře. Kdybychom příležitosti proměnili, mohlo se utkání vyvíjet jinak,“ přiblížil Neček.

Patnáctileté čekání skončilo. Hranice slaví třetiligovou výhru!

Místo remízového stavu tak Vrchovina odskočila na rozdíl dvou branek. „Měli jsme roh a potom nám utekl Matulka a šel sám na gólmana. Měli jsme to hodně otevřené. Oběma gólům předcházely fatální chyby,“ kroutil hlavou kouč.

„První poločas jsme byli hernější, ale potom jsme se nemohli dostat do soubojů, byli jsme všude pozdě a domácí byli dravější a důraznější. Připadalo mi, že mají větší chuť do vítězství, což mi na některých našich hráčích chybělo,“ pokračoval Neček.

Vrchovina je tak, zdá se, neoblíbeným sokem Uničova. Ten s ní totiž prohrál potřetí v řadě (1:2, 1:2 a 0:2).

„Už to tak vypadá, zrovna se tady o tom při cestě domů v autobuse s masérem bavíme,“ uzavřel Jiří Neček.

FOTO: Slavia, derby i rekordní návštěva. V Kostelci slavili 90 let fotbalu

Uničov je tak po čtyřech odehraných kolech na deváté příčce tabulky MSFL s pozitivním skóre 8:5 a vyrovnanou bilancí dvou (domácích) výher a dvou (venkovních) porážek.

Už ve středu se pak uničovští fotbalisté pokusí zlomit špatnou bilanci na hřištích soupeřů, kdy ve vloženém kole zajíždí na půdu Velkého Meziříčí. Utkání startuje v 17 hodin.

SFK Vrchovina - SK Uničov 2:0 (1:0)

Branky: 16. Šteffl, 63. Matulka.

Rozhodčí: Svoboda – Rosický, Brázdil. ŽK: Bača, Matulka, Batelka, Šmída – Saňák, Komenda, Koutný, Krč. Diváci: 255.

Vrchovina: Šmída – Bača (46. Batelka), Hekerle, Nečas, Svoboda (51. Sytař), Šteffl (79. Vašek), Batelka, Duba, Matulka (90. Hlaváč), Duda, Novotný. Trenér: Lukáš Michal

Uničov: Kvapil – Saňák, Coufal, Svoboda, Vichta (83. Hausknecht), Komenda, Bača (77. Kamas), Sečkář (73. Vybíral), Krč, Javůrek, Koutný. Trenér: Jiří Neček.

Výsledky a tabulky: Mistrovské soutěže mužů od MSFL po nejnižší okres