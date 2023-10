Fotbalisté Uničova se potýkají se zdravotními problémy. Proti Slovácku přišel trenér Jiří Balcárek o dalšího hráče. Hosté navíc přijeli posíleni o borce z ligového áčka, přesto z Uničova odjeli bez bodu.

Šance Uničova | Video: Michal Muzikant

Bez Jakuba Vichty či Jakuba Svobody, kteří patří mezi klíčové hráče, vstoupil Uničov do duelu s béčkem Slovácka. Rezerva ligového celku navíc nasadila hráče z áčka v podobě Kima, Brandnera či Jurošky. Tím se vytratil předpoklad, že byl Uničov postavením v tabulce favorit, jelikož Slovácko bylo v MSFL poslední.

„Nebavili jsme se, že bychom někoho speciálně bránili, ale sjíždět dolů měl útočník Tomáš Komenda, aby nás nepřehrávali ve středu pole,“ přiblížil trenér Uničova Jiří Balcárek.

V úvodní půli se však nehrál příliš záživný fotbal a jedinou vážnější šanci měl právě Kim, který zakončoval centr na hranici malého vápna těsně vedle.

„My jsme se tam nemohli dostat, za což mohla kvalita soupeře. Kluci z áčka nastoupili za béčko v této sezoně poprvé, co jsem se díval. Naopak my máme spoustu zranění, což nám komplikuje výběr základní sestavy a také střídání, protože není příliš možností to změnit,“ říkal Balcárek. Ve 31. minutě navíc musel pro zranění kolene střídat domácí Sečkář.

Po změně stran ale přišel rychlý úder. Ve 47. minutě se míč po dlouhém autu dostal k Janu Javůrkovi, jehož tečovaná rána zapadla za tyč do sítě.

„O poločase jsem klukům říkal, že musíme duel odbojovat, dát gól ze standardky a pak to ubránit. Bylo důležité, abychom udrželi nulu,“ prozradil kouč.

Poté si Uničov vypracoval dvě velké příležitosti, ale náskok nenavýšil. „Když jsme měli v minulé sezoně sérii vítězství, tak jsme tyhle situace řešili dobře, teď nám ale chybí potřebná kvalita,“ porovnával Balcárek.

A tak mohl přijít trest. Jenže se zaskvěl domácí brankář Kvapil, který na brankové čáře reflexivně vyrazil pokus hostů. Následně se neujala ani rána Jurošky z přímého kopu.

„V tomhle máme trošku slabinu. Nemáme tolik soubojových hráčů a při těchto situacích propadáváme,“ ví Balcárek.

Uničov tak po třech zápasech bez výhry zapsal tři body. Do dalšího zápasu by ale v případě neuzdravení se žádného hráče vstupoval pouze s dvěma náhradníky do pole. „Už teď jsme si dělali srandu, aby byl náhradní brankář Uvízl nachystaný jako útočník. Uvidíme, kdo s čím přijde,“ odlehčil to na závěr Jiří Balcárek. Nyní se však jeho tým posunul na třetí místo.

SK Uničov - 1. FC Slovácko B 1:0 (0:0)

Branka: 47. Javůrek.

Rozhodčí: Lukašík – Jurajda, Ehrenberger. ŽK: Kvapil - Kim. Diváci: 214.

Uničov: Kvapil – Ambrozek, David, Diblík, Hausknecht (69. Saňák), Javůrek, Komenda (87. Sklenář), Koutný, Krč, Sečkář (31. Kamas), Vybíral. Trenér: Jiří Balcárek.

Slovácko B: Andres – Brandner, Břečka, Holásek, Janečka, Juroška, Seung, Bin, Kočí (71. Okoromi), Severa, Srubek, Šlechta (71. Koryčan). Trenér: Pavel Němčický.