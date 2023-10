Fotbalisté Uničova i přes několik zraněných vyloupili Rosice. Trenér Jiří Balcárek musel opět střídat kvůli zdravotním problémům, o to víc si výhry cenil.

SK Uničov. Ilustrační foto | Foto: Deník/David Kubatík

Netradičně v rozestavení na jednoho útočníka nastoupil Uničov k utkání MSFL v Rosicích. „Trošku jsme obětovali Tomáše Komendu výsledku. Stáhli jsme jej do záložní řady a celé utkání jsme poctivě bránili. Bylo těžké se do nás dostat. My jsme naopak čekali na své příležitosti,“ popsal taktiku uničovský kouč Jiří Balcárek.

A šance přišly. První gól hostů ještě neplatil pro ofsajd. „Ale už to byla pěkná akce,“ uznal Balcárek.

Ve 34. minutě už radost nic nezastavilo. Vybíral prošel na levé straně až k vápnu a Kamas jeho centr usměrnil hlavou do brány.

V tu dobu už kromě zraněných Svobody, Sečkáře či Vichty, kteří do utkání nenastoupili, v něm nepokračoval ani Diblík, který musel už ve 12. minutě střídat pro problémy s třísly.

„Už tak šli do utkání někteří kluci s drobnými problémy, další měl ve čtvrtek a pátek teploty. O to více si získaných bodů vážíme. Na týmu šlo vidět, že si je vědom situace, ve které se nachází. Všichni pracovali pro mužstvo, předvedli kolektivní výkon. Hráli jsme přesně to, co jsme chtěli - organizovaně, disciplinovaně a zodpovědně. Vyhráli jsme zaslouženě,“ hodnotil Balcárek.

V 59. minutě ještě zvýšil na 2:0 po brejkové situaci Tomáš Komenda a Uničov se posunul díky výhře na druhé místo.

Už ve středu jej pak čeká utkání 3. kola MOL Cupu proti ligovému Zlínu. Utkání začíná v 15 hodin.

FC Slovan Rosice - SK Uničov 0:2 (0:1)

Branky: 34. Kamas, 59. Komenda.

Rozhodčí: Dedek – Dorotík, Godfryd. ŽK: Němeček – Ambrozek, Kamas. Diváci: 150.

Rosice: Zádrapa – Kulík (72. Dobrovodský), Kršák, Novák, Buchta, Koláčný (87. Mutina), Fila, Novotný (59. Goj), Němeček, Kotásek, Sedláček (59. Matula). Trenér: Petr Čuhel.

Uničov: Kvapil – Diblík (12. Saňák), David, Hausknecht (89. Michl), Ambrozek, Komenda, Vybíral (89. Suchánek), Krč, Kamas (57. Sklenář), Javůrek, Koutný. Trenér: Jiří Balcárek.