Mužstvo trenéra Augustina Chromého odčinilo úvodní porážku s Frýdkem-Místkem.

„Cítil jsem z kluků velké odhodlání. Prohrát dvakrát doma by bylo nemilé. Soupeř byl ale kvalitní a vítězství se nám dolovalo těžko. Snad nám pomůže, abychom se odrazili,“ řekl Chromý.

Sigma měl převahu po většinu zápasu. V prvním poločase se ale přes dobře fungující obranu Uničova prosazovala těžko.

Nepříjemně sražená střela Galuse skončila nad břevnem, Yunis měl zase trochu smůly, když tečoval těsně před Uvízlem.

Uničov dopředu nevyprodukoval nic prakticky za celý zápas.

„Soupeř byl nad naše síly. Žádnou extra příležitost jsme si nevytvořili. Jedna šance po brejku, jedna standardka, jinak nic,“ konstatoval smutný kouč Uničova Dušan Žmolík, který připomněl prakticky jedinou gólovku Vichty, který postupoval ze strany na Reichla, ale obstřelil s ním i branku. Za zmínka pak stála ještě střela Komendy vedle, po Vichtově centru.

To už ale Uničov prohrával o dva góly a dopředu se hnát musel. Hned po změně stran totiž otevřel skóre Ondřej Zmrzlý. A byla to pěkná akce. Přízemní přihrávku ze strany mu sklepl přímo do kroku Zifčák a mladý olomoucký záložník prostřelil všechno, co mu stálo v cestě.

Druhou branku zařídili Jáchym Šíp a Kryštof Daněk. Šíp nalevo zatáhl míč, naservíroval Daňkovi a ten si spravil chuť, když propálil gólmana Uvízla. O pár chvil dřív na něm totiž v obdobné situaci ztroskotal.

„Šíp s Daňkem takhle spolu hrají od žáků. Když jsou na hřišti oba současně, jejich výkon roste,“ poznamenal Chromý.

Vylepšit olomoucké vítězství pak mohl ještě Grygar, který potáhl míč a nakonec se kousek za vápnem odhodlal ke střele, která však skončila na tyči.

„Než jsme dostali gól, tak jsme aspoň dobře bránili. O poločase jsme si řekli, že když v tom budeme pokračovat, tak nám může vyjít brejk, ale to se nestalo. Musím hráče pochválit za to, že bojovali a nechali tam všechno, nicméně herně jsme se dostali po šestnáctku a dál to k ničemu nevedlo. Z toho jsem trochu zklamaný,“ uvedl Žmolík.

Sigma v příštím kole jede do Uherského Brodu, Uničov přivítá doma Otrokovice.

SK Sigma Olomouc B – SK Uničov 2:0 (0:0)

Branky: 54. Zmrzlý, 60. Daněk.

Rozhodčí: Vostrejž - Kolář, Slabý. ŽK: Grygar, Zmrzlý – Bača, Ambrozek.

Sigma B: Reichl – Diblík, Kotouč, Neuer, Galus – Grygar (82. Hausknecht), Zmrzlý – Zifčák, Daněk (90. Fiala), Šíp (65. Grečmal) – Yunis. Trenér: Augustin Chromý.

Uničov: Uvízl – Purzitidis, Koutný, Krayzel, Můčka – Bača, Ambrozek – Vichta, Svoboda (61. Vasiljev), Krč (61. Kasal) – Komenda. Trenér: Dušan Žmolík.