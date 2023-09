Fotbalisté Uničova prohráli v MSFL podruhé v řadě. Po středeční porážce od Znojma nestačili na béčko Karviné.

SK Uničov - FC Baník Ostrava B | Foto: Jan Kvapil

Bez dlouhodobě zraněného Jakuba Vichtu i Jana Davida, který si z předešlého utkání odnesl zlomený nos, nastoupili proti béčku Karviné hráči Uničova.

Po půl hodině hry se dostali domácí do vedení, navíc o poločase musel pro zranění střídat Michael Sečkář. Po změně stran se dlouho čekalo na další trefu a v 75. minutě zvýšil na 2:0 Vinicius.

„Po úvodní brance se nám nehrálo dobře. Potom jsme si něco řekli v kabině, ale dostali jsme po chybě druhý gól,“ hodnotil trenér Uničova Jiří Balcárek.

Pak přišla povedená sedmiminutovka Uničova. Nejprve zakončil Ambrozkův centr hlavičkou do sítě Kamas a pět minut před koncem vyrovnal Aleš Krč.

„Dokázali jsme na nepříznivý výsledek zareagovat, prostřídali jsme a hráli vabank,“ pokračoval kouč.

Uničovský útočník navíc mohl v devadesáté minutě duel otočit. „Měl na hlavě gól,“ řekl Balcárek.

Místo toho tak udeřila Karviná ve čtvrté nastavené minutě. „Propadl nám tam míč po rohovém kopu a soupeř to dorazil do prázdné,“ litoval Balcárek.

Paradoxem je, že ligové áčko Karviné dokázali jeho svěřenci vyřadit z MOL Cupu, s béčkem v MSFL ale padli. „Od začátku jsme cítili atmosféru, že nám to chtějí oplatit, ale s tím jsme počítali. Neřekl bych, že to byl paradox. Někteří hráči tam sice byli stejní, ale typologicky jsme hráli proti jinému soupeři. Měli tam rychlostní typy a my jsme propadávali v osobních soubojích. Karviná měla také výškovou převahu a my jsme to neuskákali,“ uzavřel Jiří Balcárek.

MFK Karviná B - SK Uničov 3:2 (1:0)

Branky: 29. Moses, 75. Vinicius, 90+4. Ezeh – 78. Kamas, 85. Krč

Rozhodčí: Kolář – Cieslar, Dorotík. ŽK: Bielan, Motyčka – Ambrozek, Saňák, Michl. Diváci: 160.

Uničov: Uvízl – Diblík, Sklenář, Svoboda (69. Hausknecht), Ambrozek, Komenda, Vybíral (69.Kamas), Sečkář (46. Saňák), Krč, Javůrek (76.Michl) Koutný. Trenér: Jiří Balcárek